Старши треньорът на Ракув: Постигнах личната си цел

Марек Папшун се оплака от обстановката в Кърджали, както и от терена на "Арена Арда".

Марек Папшун
Снимка: БТА
Слушай новината

Старши треньорът на полския Ракув (Ченстохова) Марек Папшун се фокусира върху влизането на тима му в основната фаза на турнира на УЕФА Лига на конференциите, което стана факт след две победи в плейофния кръг над българския Арда (Кърджали).

Поляците спечелиха с 1:0 на свой терен, а в четвъртък вечерта на стадион "Арена Арда" се наложиха с 2:1 над останалите с девет души в края на мача домакини.

"Заслужихме го в шест мача, не беше лесен път. Това е голяма работа, включително и за мен, защото постигнах личната си цел. Предишните две участия в плейофите завършиха с неуспех. Третият път е очарователен", започна наставникът на Ракув.

"Но искам да кажа, че уважавам все повече нашия отбор, защото играчите успяха бързо да развият качествата си и да стигнем до Лигата. Не беше лесно в нашата ситуация, защото стартът на сезона се оказа неубедителен. Щастлив съм. Поздравявам играчите, че издържаха на натиска и напрежението. Противникът не направи много в тези два мача, но бяха здрави, упорити, агресивни и интензивни. Трябваше да работим усилено, за да продължим напред“, коментира още Папшун.

"Бях нервен, защото имаше твърде много грешки. Това ни накара да загубим контрол. Започнахме мача брилянтно. Десет минути – фурор. Вкарахме гол, но след това твърде много изпуснахме инициативата. Червен картон за тях и тогава трябваше да приключим мача“, призна специалистът, който е смятан за един от малкото полски треньори, които са обект на интерес и от европейски отбори.

"Теренът не беше добре по време на мача, но все пак можеше да се играе. Ден преди мача беше много добър, малко го развалихме, но за срещата изглеждаше напълно износен. Но можеше да се играе“, каза той и след това се спря на други странични неща около самия двубой.

"По принцип спя добре, но предната нощ беше трудна заради дискотеката в съседство. Трудно ми беше да спя, защото не знаех какво да правя – да включа климатика или да затворя прозореца. От друга страна, страхувах се от климатика, защото се изстива. В крайна сметка оставих прозореца отворен и купонът продължи до 5 сутринта. Нямам проблеми със съня. Не се нервирам достатъчно преди мачове, за да се фокусирам върху това. Лято е", завърши Марек Папшун.

Раков очаква днес жребия за основната фаза в третия турнир на УЕФА. Тази година сред 36-те отбора има четири полски, което прави страната номер 1 по този показател.

#Марек Папшун #ФК Раков Ченстохова #УЕФА Лига на конференциите 2025/26

