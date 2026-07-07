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Арда завърши без голове срещу Бейтар Йерусалим в последната си контрола

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Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
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Тимът от Кърджали приключи лятната подготовка с равенство срещу израелския вицешампион преди старта на новия сезон

Арда завърши без голове срещу Бейтар Йерусалим в последната си контрола
Снимка: Startphoto.bg
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Арда Кърджали завърши наравно 0:0 с израелския вицешампион Бейтар Йерусалим в последната си контролна среща от лятната подготовка. Проверката се състоя в София и беше закрита за представители на медиите.

Двата отбора не успяха да си отбележат попадение, като срещата сложи край на предсезонната подготовка на водения от Александър Тунчев тим.

За Арда следващото предизвикателство вече е официалният старт на новата кампания в Първа лига. Кърджалийци откриват сезон 2026/2027 с гостуване на Септември София на 18 юли, когато ще направят и първата крачка към изпълнението на целите си през новото първенство.

#Бейтар Йерусалим #ПФК Арда Кърджали

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