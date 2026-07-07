Арда завърши без голове срещу Бейтар Йерусалим в последната си контрола

Арда Кърджали завърши наравно 0:0 с израелския вицешампион Бейтар Йерусалим в последната си контролна среща от лятната подготовка. Проверката се състоя в София и беше закрита за представители на медиите.

Двата отбора не успяха да си отбележат попадение, като срещата сложи край на предсезонната подготовка на водения от Александър Тунчев тим.

За Арда следващото предизвикателство вече е официалният старт на новата кампания в Първа лига. Кърджалийци откриват сезон 2026/2027 с гостуване на Септември София на 18 юли, когато ще направят и първата крачка към изпълнението на целите си през новото първенство.