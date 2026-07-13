Археолози откриха край Луксор гробница, датираща отпреди 3000 години

Археолози са открили гробница, датираща отпреди 3000 години, близо до град Луксор, в южната част на Египет, предаде АФП, като цитира местните власти.

На гробницата, принадлежаща на мъж, е попаднала нидерландска експедиция от университета в Лайден, допълват от Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет, цитирани от АФП.

Според специалистите, позовавайки се на характерния художествен стил на надписите, гробницата датира от т.нар. Рамесидски период, обхващащ управлението на 19-ата и 20-ата династии в Древен Египет (ок. 1292 - 1069 г. пр.н.е.).

Разположена на запад от известен погребален комплекс, тя следва традиционното схема на частните некрополи в Тива от Новото царство (1570 - 1069 г. пр.н.е.): открит двор, водещ към гробницата, изсечена в скалата и с погребални камери под нивото на земята.

Археолозите попадат на няколко добре запазени архитектурни елемента в двора, включително пейка от кирпич, предназначена за поставяне на погребално съоръжение, и стълбище, водещо към входа.

Вътре са открити надписи с името на погребания мъж. На тях той е изобразен как се покланя на различни божества в светилища, а също и седнал със съпругата си пред трапеза.

Екипът, извършил разкопките, ще продължи работата по документиране и проучване, за да установи кой е бил погребаният мъж, както и да разбере по-добре тази историческа и археологическа епоха, отбелязва АФП.

Това откритие в близост до Луксор, един от най-важните археологически обекти в света, е направено в момент, когато Египет се стреми да популяризира нови находки, за да стимулира туризма – основен източник на чуждестранна валута в икономиката, отбелязва АФП.