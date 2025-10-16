Ариарне Титмус изненадващо прекрати кариерата си

Олимпийската шампионка по плуване от Австралия Ариарне Титмус обяви с публикация в социалните мрежи, че слага край на професионалната си кариера, което изненада феновете и спортната общественост в страната.

25-годишната Титмус – четирикратна носителка на златен медал от Олимпийски игри, трябваше да се завърне в басейна и да започне планова подготовка за сезона и след това да се насочи към Игрите в Лос Анджелис през 2028-а година.

"Винаги съм обичала моя спорт, плуването. То е моята страст от ранна детска възраст, но в това време, което си взех след Париж 2024, осъзнах как някои важни за мене в живота неща, сега са малко по-важни от плуването", казва Титмус във видео, публикувано на профила й в социалната мрежа Инстаграм.

На Олимпийските игри в Париж през миналата година австралийката спечели титлата на 400 метра свободен стил, за да защити върха в емоционално плуване със Съмър Макинтош (Канада) и американската легенда Кейти Ледецки. И трите имаха световен рекорд в тази дисциплина в различни моменти.

През 2023-а година тя имаше и малка лична драма, след като се наложи да се подложи на операция за отстраняване на доброкачествено образование на яйчниците, но се възстанови и бързо се върна към активната си състезателна дейност.

"Знаейки това, което знам като опит, може би на последното си състезание бих искала да се насладя малко повече. Но смятам, че в тези 12 месеца след Игрите в Париж малко изследвах какъв би бил животът без плуване. И това винаги е било моето намерение. Ако трябва да съм честна, вероятно преломният момент беше подготовката ми за Олимпиадата, когато минах през някои здравословни проблеми, които, честно казано, наистина ме разтърсиха“, казва още Титмус.

Тя се оттегля като световен рекордьор на 200 метра свободен стил с 33 международни медала, включително четири златни, три сребърни и един бронзов олимпийски златни медала и четири световни титли.

Иначе прощалното й видео първоначално беше озаглавено като "Писмо до 7-годишното й Аз".

"Здравей, днес се оттегляш от професионалното плуване. 18 години прекара в басейна, състезавайки се. 10 от тях представлявайки страната си. Участваш на две Олимпийски игри и, още по-хубаво, спечели!!! Мечтите, които имаше, всички те се сбъднаха. Постигна повече, отколкото някога си мислила, че си способна, и трябва да се гордееш със себе си“, написа тя до малката Ариарне.

Президентът на Австралийския олимпийски комитет Иън Честърман похвали Титмус за поставените невероятно високи стандарти в този спорт в страната и обясни, че тя винаги е била пример с професионалното си поведение в басейна и невероятно коректното и човешко държане извън спорта.