Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 02:52 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

Арина Сабаленка не се затрудни срещу французойка на старта на Australian Open

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Една от изненадите на деня поднесе Зейнеп Сьонмез, която отстрани Екатерина Александрова.

Арина Сабаленка
Снимка: БТА
Двукратната шампионка от Откритото първенство на Австралия по тенис и финалистка от 2025 година Арина Сабаленка (Беларус) започна успешно участието си в тазгодишното издание на турнира от Големия шлем в Мелбърн.

Водачката в схемата и в световната ранглиста Сабаленка се наложи над участващата с "уайлд кард" представителка на Франция Сара Ракотоманга Раджаона с 6:4, 6:1 само за 77 минути игра.

Зейнеп Сьонмез (Турция), която стартира от квалификациите, поднесе една от изненадите на деня, отстранявайки 11-ата поставена рускиня Екатерина Александрова със 7:5, 4:6, 6:4.

Сьонмез си спечели и място в сърцата на местните фенове, когато се притече на помощ на едно от момичетата, които подават топките, припаднало в жестоката жега. 23-годишната туркиня спря играта се затича към момичето, прегърна го под аплодисментите на публиката и му помогна да седне, за да може медицинският персонал да окаже помощ.

Тя загуби сета, но успя да си осигури победата и да стане първата тенисистка от Турция, достигала до втория кръг в надпреварата от Големия шлем в Мелбърн.

В други мачове от първия кръг на Откритото първенство на Австралия американката Хейли Батист отстрани сънародничката си Тейлър Таунсенд с 6:3, 6:7(3), 6:3, а рускинята Полина Кудерметова елиминира испанката Гиомар Маристани с 6:2, 6:3.

#Australian Open 2026 #Арина Сабаленка

