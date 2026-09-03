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Арина Сабаленка прегази Полина Яценко и продължава в третия кръг на US Open

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Спорт
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За водачката в схемата и световна ранглиста предстои двубой с Камина Рахимова.

Арина Сабаленка
Снимка: БТА
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Двукратната шампионка Арина Сабаленка (Беларус) продължава защитата на титлата си на Откритото първенство на САЩ по тенис след експресна победа във втория кръг срещу квалификантката Полина Ятченко (Русия).

Водачката в схемата и световна №1 спечели двубоя с 6:1, 6:1 за едва 54 минути и така удължи серията си от поредни победи в Ню Йорк на 15.

Още от началото на срещата Сабаленка не даде никаква възможност на съперничката си да навлезе в едва втория ѝ мач в основна схема на турнир от Големия шлем. Носителката на титлата от 2024 и 2025 година бързо изгради аванс от два пробива, реализирайки и двата брейка с уинъри при втория сервис на Ятченко. Сабаленка завърши с общо шест пробива, по три във всеки сет.

"Щастлива съм от нивото си. Работя много усилено, но чувствам сякаш вече не се опитвам да бъда перфектна на корта. Знам, че не мога да бъда перфектна и просто се опитвам да работя с това, с което разполагам сега. Доста съм доволна от нивото и от фокуса. Радвам се, че мога да се фокусирам върху себе си, независимо от ситуацията, както и да бъда постоянна във фокуса си", каза водачката в ранглистата на WTA.

Следващата опонентка на Сабаленка ще бъде Камина Рахимова (Узбекистан), която победи Оксана Селехметева (Испания) с 6:3, 6:0.

Шампионката от Уимбълдън и шеста поставена Линда Носкова (Чехия) продължи успешната си серия в турнири от Големия шлем с успех срещу Ланлана Тараруди (Тайланд) с 6:4, 6:2 за час и 18 минути.

В третия кръг чехкинята ще срещне представителката на домакините Ан Ли, която се справи с Дона Векич (Хърватия) с 5:7, 7:6(4), 6:4.

Деветата поставена Елина Свитолина (Украйна) също продължава напред след победа срещу Мая Джойнт (Австралия) с 6:2, 6:7(6), 6:4, а в следващия кръг ще се изправи срещу 21-вата в схемата Ана Калинская (Русия), която се справи със Синюй Ван (Китай) със 7:5, 2:6, 6:3.

Украинката Марта Костюк, полуфиналистка от "Ролан Гарос" и Уимбълдън по-рано през годината и 11-а поставена, надигра шампионката от 2017 година Слоун Стивънс (САЩ) с 6:1, 7:5. Следващата ѝ опонентка ще бъде рускинята Екатерина Александрова, която победи Кимбърли Биръл (Австралия) с 6:1, 2:6, 6:3.

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Седмата поставена Каролина Мухова (Чехия) и представителката на домакините Ема Наваро ще се срещнат в третия кръг. Чехкинята надигра Кейти Боултър (Великобритания) с 6:1, 6:0, докато американката сътвори обрат срещу сънародничката си Кейти Макнали с 3:6, 6:2, 6:3.

#US Open 2026 #Арина Сабаленка

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