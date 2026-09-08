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Арина Сабаленка продължава към полуфиналите на Откритото първенство на САЩ

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Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
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Водачката в световната ранглиста и в схемата на US Open се наложи над Линда Носкова.

Арина Сабаленка
Снимка: БТА
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Водачката в световната ранглиста и в схемата Арина Сабаленка (Беларус) се класира за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис при жените.

В четвъртфинален двубой Сабаленка отстрани шампионката от Уимбълдън и шеста поставена Линда Носкова (Чехия) със 7:6(1), 3:6, 7:6(7) за два часа и 22 минути игра.

Сабаленка - носителка на трофея в Ню Йорк от 2024-а и 2025 година, водеше с 5:2 в първия сет, но Носкова изравни за 5:5 и последва тайбрек, който тенисистката от Беларус спечели. Пробив в шестия гейм наклони везните в полза на Линда Носкова във втората част и чехкинята изравни резултата в мача след 6:3 в своя полза.

Съперничките изиграха оспорван трети сет, в който Арина Сабаленка навакса изоставане от 2:4 до 5:4, а в тайбрека реализира първия си мачбол, за да ликува при 10-7 точки.

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Противничка на защитаващата титлата си Арина Сабаленка в битката за достигане до финала ще бъде победителката от изцяло американския сблъсък между Джесика Пегула и Ема Наваро.

Полуфиналът е шести пореден за Сабаленка на Откритото първенство на САЩ, а тя удължи до 18 мача победната си серия на кортовете в Ню Йорк.

#US Open 2027 #Арина Сабаленка

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