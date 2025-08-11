Арина Сабаленка се класира за четвъртия кръг в Синсинати след над тричасова битка с Ема Радукану

Водачката в световната ранглиста и в схемата Арина Сабаленка (Беларус) се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите WТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара.

Сабаленка се нуждаеше от три часа и 12 минути, за да победи 30-ата в схемата Ема Радукану (Великобритания) със 7:6(3), 4:6, 7:6(5) в оспорван двубой.

В първия сет Радукану навакса изоставане от 2:4 до 5:4 в своя полза, но Арина Сабаленка изравни и впоследствие надделя в тайбрека. Британката осъществи решителен пробив за аванс от 4:3 във втората част и стигна до 6:4, с което прати мача в трети сет. Той бе изключително равностоен, двете тенисистки не направиха пробив, а в тайбрека Сабаленка реализира втория си мачбол.

Нейна съперничка в сблъсък за достигане до четвъртфиналите ще бъде испанката Джесика Бусас Манейро, която елиминира представителката на домакините Тейлър Таунзенд с 6:4, 6:1.

12-ата поставена Екатерина Александрова (Русия) се наложи над австралийката Мая Джойнт с 6:4, 6:3. В четвъртия кръг тя ще се изправи срещу победителката от мача между петата в схемата Аманда Анисимова (САЩ) и 28-ата в схемата Анна Калинская (Русия).