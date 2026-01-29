Арктически студ в САЩ: Ниагарският водопад замръзна частично

САЩ продължават да са обхванати от силен арктически студ, който освен трудности носи и впечатляващи гледки. Заради изключително ниските температури, Ниагарски водопад е замръзнал частично.

Лед е покрил повърхността на водопада и околностите му, но под ледената обвивка водата продължава да тече с пълна сила. Специалисти обясняват, че е почти невъзможно Ниагара да замръзне напълно заради огромното количество вода и силното течение.

Историческите данни показват, че само веднъж водопадът е замръзвал изцяло - през 1848 година, когато ледените блокове спират движението на водата за кратко време.

Днес замръзналата Ниагара отново напомня колко мощна и красива може да бъде природата, дори в най-суровите зимни условия.