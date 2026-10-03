Арнар Гунлаугсон: Представям си каква сянка виси над българите след златната ера, която имаха

Селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон отличи представянето на играчите си при успеха над България с 3:0.

Отборът победи „лъвовете“ с 3:0 на собствен терен и е начело в групата си със седем точки след три мача в Лигата на нациите - C/4.

„Винаги се учиш, дори и след години игра на тази игра. Имаш късмет, ако те изгонят само веднъж или два пъти от поста. Но днес за пореден път се видя колко е малка разликата между това. България лесно можеше да поведе в този мач и аз съм наясно, че винаги трябва да имаш късмет на своя страна, за да стигнеш до финалите. Не допуснахме и гол, което винаги е много ценно. Като се има предвид какво ни предложи теренът днес, това беше игра на грешки, хлъзгав терен и трудни условия, но ние не се отпускахме. Имаше признаци на умора. Това се виждаше в броя на техническите грешки, които имахме. Но головете бяха добри и запазихме вратата чиста и това беше много удовлетворяващо“, каза Арнар Гунлаугсон на пресконференция след края на срещата.

Имаше и въпрос „Изненадахте ли се колко слаби бяха българите?“.

„Това не е същият отбор, с който си израснал. Често съм казвал, че сянката на нашия отбор от златната ера (б.р - участията на Исландия на Европейското първенство през 2016-а и на Световното през 2018-а) виси над стадиона ни тук, така че можем само да си представим сянката, която виси над тях след отбора от златната ера, който имаха през 90-те. Те все още са големи и силни. Имахме много корнери през първото полувреме, но нямаше никаква вероятност да вкараме. Те създадоха един корнер и имаха страхотен шанс. От футболна гледна точка, ние все още сме по-добри от тях и мисля, че това е, което доведе до тази победа“, смята исландецът.

Исландия вече е изиграла три мача само за осем дни и все още има мач срещу Естония в Талин следващия вторник, така че несъмнено има някои уморени крака в отбора, подчерта треньорът.