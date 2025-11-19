Арсенал губи основен защитник за два месеца

Арсенал може да се изправи пред сериозен удар в защитата си, след като стана ясно, че Габриел Магаляеш вероятно ще отсъства от игра около два месеца. Централният защитник получи травма по време на контролата на Бразилия срещу Сенегал (2:0) на 15 ноември, като напусна терена принудително в 64-ата минута.

В Северен Лондон са силно притеснени от състоянието на 27-годишния бранител и клубът е насрочил допълнителни медицински прегледи, които да изяснят степента на контузията.

Новината идва в момент, когато Арсенал води във Висшата лига с 26 точки и навлиза в изключително напрегната серия. В неделя „артилеристите“ ги очаква дерби с Тотнъм, а само дни по-късно приемат Байерн Мюнхен в Шампионската лига – две срещи, в които отсъствието на Габриел може да се окаже ключово.