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Арсенал обърна геройски Лийдс за осем минути и се изравни с Манчестър Сити на върха във Висшата лига

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Рикардо Калафиори и Бруно Гимараеш донесоха победата с 2:1 на "Емиратс“, след като гостите доминираха повече от час и поведоха с гол на Джеймс Джъстин

Арсенал обърна геройски Лийдс за осем минути и се изравни с Манчестър Сити на върха във Висшата лига
Снимка: БГНЕС
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Арсенал постигна драматична победа с 2:1 над Лийдс в двубой от шестия кръг на английската Висша лига. Лондончани трябваше да правят обрат пред собствена публика, след като изоставаха в резултата и изпитваха сериозни затруднения срещу добре организирания тим на Даниел Фарке. Попадения на Рикардо Калафиори и Бруно Гимараеш в рамките на осем минути обаче донесоха трите точки на "артилеристите“.

Двубоят на „Емиратс“ започна с активна игра на гостите, които демонстрираха, че не са пристигнали в Лондон единствено с мисълта за защита. Още в осмата минута Ноа Окафор отправи опасен удар, който премина на сантиметри от вратата след рикошет.

Лийдс продължи да създава положения, а в 25-ата минута Антон Щах получи добра възможност за изстрел, но негов съотборник неволно застана на пътя на топката. Малко по-късно Давид Рая трябваше да се намесва решително след опит на Джейдън Богъл.

Арсенал трудно намираше пространства в защитата на гостите, които успешно използваха високо изнесената си отбранителна линия. Първата по-сериозна възможност за домакините дойде в 21-вата минута, когато Кай Хаверц засече с глава центриране на Нони Мадуеке, но изпрати топката право в ръцете на Джеймс Трафорд.

В края на първото полувреме Лийдс беше близо до откриването на резултата, но Рая отрази мощен удар на Габриел Гудмундсон. Така двата отбора се оттеглиха на почивката при 0:0, въпреки по-добрите възможности за гостите.

След подновяването на играта Арсенал отново изпитваше затруднения, а в 53-тата минута Рая трябваше да избива удар на Ао Танака.

Логичното се случи в 55-ата минута, когато Джеймс Джъстин даде преднина на Лийдс. След центриране на Гудмундсон топката премина през наказателното поле и достигна до защитника, който с мощен изстрел преодоля отбраната на домакините за 0:1.

Попадението постави Арсенал в изключително трудна ситуация, но се оказа и повратният момент в срещата.

В 62-рата минута Рикардо Калафиори възстанови равенството, след като се включи в наказателното поле и се възползва от подаване с глава на Бен Уайт. Атаката започна с центриране на Мадуеке от левия фланг, а италианският защитник успя да преодолее Трафорд за 1:1.

Решението на испанския специалист даде бърз резултат. В 70-ата минута Бруно Гимараеш осъществи пълния обрат, след като получи технично подаване от Деклан Райс и с прецизен удар от наказателното поле изпрати топката в ъгъла на вратата за 2:1.

След второто попадение Арсенал пое инициативата и започна да създава нови положения. Букайо Сака стреля неточно, а в 83-тата минута Мартин Йодегор беше близо до трети гол след отлична акция на Райс.

В добавеното време Арсенал имаше възможност окончателно да реши срещата. Първо грешка на Трафорд извън наказателното поле остана ненаказана, а впоследствие вратарят се реваншира с отлично спасяване срещу Сака.

Така Арсенал записа пета победа в шестте си шампионатни срещи, като се върна на победния път след поражението от Брайтън в предишния кръг.

Успехът продължи и негативната серия на Лийдс при гостуванията срещу лондончани. Тимът не е печелил шампионатен двубой като гост на Арсенал от май 2003 година, когато победи с 3:2 след решителен гол на Марк Видука в 88-ата минута. Оттогава Лийдс вече има шест поредни поражения при визитите си на този съперник в първенството.

След победата Арсенал събра 15 точки от шест мача и се изравни с лидера Манчестър Сити, който има същия актив, но е изиграл пет срещи.

Лийдс допусна първата си загуба през сезона и остава с 9 точки от шест двубоя, като заема петата позиция във временното класиране.

#Арсенал ФК #Висша лига 2026/27 #ФК Лийдс Юнайтед

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