БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Арсенал развали дебюта на Постекоглу начело на Нотингам Форест

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
Спорт
Запази

Новите попълнения на "артилеристите" блеснаха за класическия успех у дома.

Мартин Субименди, Микел Мерино
Снимка: БТА
Слушай новината

Арсенал се завърна на победния път във Висшата лига. Селекцията на Микел Артета даде старт на четвъртия кръг в елита на Англия с успех с 3:0 срещу Нотингам Форест на стадион "Емирейтс". Това бе и дебют за Ангелос Постекоглу на поста мениджър на "червените", които по-рано тази седмица се разделиха с Нуно Ешпирито Санто.

Така "артилеристите" временно окупираха върха на класирането във Висшата лига с 9 точки преди другите отбори да изиграят срещите си. Форест е 11-и с 4 пункта.

Първото по-опасно положение дойде в седмата минута, когато любимите статични положения на Арсенал можеха отново да се окажат плодотворни. Мартин Йодегор центрира от ъглов удар, а Микел Мерино се оказа на страхотна стрелкова позиция, но Матц Селс спаси.

Три минути по-късно Габриел Магаляеш засече корнер отляво, изпълнен от Нони Мадуеке, но топката мина встрани от вратата на гостите.

В 17-ата минута Микел Артета бе принуден да извади норвежкия си капитан, който падна тежко на дясното си рамо, което му създава проблеми от началото на сезона. На негово място се появи 18-годишният Итън Нуанери.

Доминацията на "топчиите" бе възнаградена в 32-ата минута, когато защитата на Форест се справи първоначално с поредното изпълнение на ъглов удар, но на точното място бе Мартин Субименди, който матира Селс с прелестно воле от дъгата на наказателното поле за първото си попадение с червената фланелка.

Пет минути по-късно лошите новини за Анге Постекоглу продължиха и той трябваше да смени титулярния си централен защитник Мурило за новото попълнение от Ювентус Николо Савона.

Точно преди края на редовното време Нотингам Форест най-накрая стигна до възможност да заплаши вратата на своя домакин, но Морган Гибс-Уайт шутира неточно.

Не бе изминала и минута от началото на второто полувреме, когато Арсенал нанесе втори удар на съперника. Рикардо Калафиори изведе по прекрасен начин Еберечи Езе на лявото крило, който комбинира с другото звездно попълнение Виктор Гьокереш, а шведът не сбърка от близко разстояние за 2:0.

В 52-ата минута грешка на Калафиори пък доведе до центриране на Дан Ндой към Крис Ууд, който посрещна топката с гърди, но пак затрудни Давид Рая, който показа страхотен рефлекс, за да опази мрежата си суха.

Седем минути по-късно шведският нападател на "артилеристите" бе близо до това да удвои головата си сметка, след като се придвижи вдясно на нападението и получи подаване от Мадуеке, но той разтресе левия страничен стълб на вратата на гостите.

Домакините контролираха остатъка от двубоя, като в 72-ата минута резервата в днешния ден Деклан Райс се размина на сантиметри с ниско центриране на Юриен Тимбер и не успя да добави трети гол за своя отбор.

Все пак класическият успех бе оформен в 79-ата минута, а в герой за "топчиите" се превърна отново Мартин Субименди. След късо изпълнение на свободен удар кълбото стигна до току-що появилия се на терена Леандро Тросар, който центрира към испанеца, а този път дефанзивният полузащитник завърши нападението с глава.

За двата отбора предстоят срещи извън Висшата лига, като Арсенал гостува на Атлетик Билбао (Испания) в Шампионската лига на 16 септември, а Нотингам Форест ще посети втородивизионния Суонси ден по-късно за Купата на лигата.

В първенството за "артилеристите" предстои тежко домакинство на Манчестър Сити на 21 септември, а Форест ще бъде гост на един от новаците - Бърнли, ден по-рано.

#Висша лига 2025/26 #ФК Нотингам Форест #ФК Арсенал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
1
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....
След побоя на полицейския шеф в Русе: Съдът пусна трима от задържаните младежи под домашен арест
2
След побоя на полицейския шеф в Русе: Съдът пусна трима от...
Цвета Рангелова: Протестираме, защото ни анексираха насилствено в еврозоната
3
Цвета Рангелова: Протестираме, защото ни анексираха насилствено в...
Петима са кандидатите за генерален директор на БНТ
4
Петима са кандидатите за генерален директор на БНТ
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе
5
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в...
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста
6
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Европейски футбол

Филип Кръстев дебютира за Оксфорд при равенство у дома срещу Лестър
Филип Кръстев дебютира за Оксфорд при равенство у дома срещу Лестър
ЦСКА 1948 привлече Андре Хофман ЦСКА 1948 привлече Андре Хофман
Чете се за: 00:47 мин.
Севиля и Елче не излъчиха победител на старта на 4-ия кръг в Ла Лига Севиля и Елче не излъчиха победител на старта на 4-ия кръг в Ла Лига
Чете се за: 01:15 мин.
Зидан е постигнал споразумение за поста старши треньор на Франция Зидан е постигнал споразумение за поста старши треньор на Франция
Чете се за: 01:05 мин.
Олимпик Марсилия разгроми десетима от Лориан Олимпик Марсилия разгроми десетима от Лориан
Чете се за: 01:37 мин.
Два червени картона не попречиха на Байер Леверкузен да победи Айнтрахт Франкфурт Два червени картона не попречиха на Байер Леверкузен да победи Айнтрахт Франкфурт
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Антиправителствен протест на "Възраждане" се провежда в София
Антиправителствен протест на "Възраждане" се провежда в...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
"Фич" понижи кредитния рейтинг на Франция "Фич" понижи кредитния рейтинг на Франция
Чете се за: 02:55 мин.
По света
МВР избърза с говоренето по случая в Русе, смята Бойко Борисов МВР избърза с говоренето по случая в Русе, смята Бойко Борисов
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Столична община даде старт на кампанията "Четенето е...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
От 15 септември приемат заявления за стипендия от инициативата на...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ