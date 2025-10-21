Арсенал записа победа №100 в Шампионската лига след ударно второ полувреме срещу Атлетико М

Арсенал (Англия) подпечата своята победа №100 в Шампионската лига по категоричен начин. Селекцията на Микел Артета разби Атлетико Мадрид (Испания) с 4:0 на стадион "Емирейтс", с което увеличи победната си серия срещу испански отбори на 7 мача.

Всички голове паднаха през второто полувреме, а "топчиите" продължават да нямат допуснат гол от началото на най-престижната европейска клубна надпревара този сезон. Единственият отбор с такова постижение за трите кръга е италианският Интер.

Така във временното класиране Арсенал заема третото място с пълен актив от точки и голова разлика от +8. Момчетата на Диего Симеоне пък записаха втора загуба от началото на турнира и вече са 18-и с 3 точки.

Съвсем очаквано домакините се опитаха от рано да наложат контрол, което можеше да се отплати още в петата минута. Удар на Еберечи Езе рикошира в защитник на "дюшекчиите" и топката кацна на напречния стълб, а при добавката Деклан Райс прати изстрела си малко над вратата.

В отсъствието на типичен ляв бек в състава на Атлетико - словакът Давид Ханцко се подвизаваше на тази позиция днес, "артилеристите" се опитаха да експлоатират на максимум тази слабост и в 19-ата минута Езе се опита да изведе Букайо Сака в коридор, но Ян Облак излезе навреме и пресече подаването.

Шест минути по-късно Давид Рая се озова почти на лявото корнер флагче в опит да разиграе кълбото, но за малко щеше собственоръчно да подари гол на съперника. Испанският вратар бе пресиран и прати топката в тъч, който беше отигран светкавично и Хулиан Алварес стреля от разстояние, но опитът му се размина на сантиметри от опразнената врата на английския вицешампион.

В 36-ата минута Габриел Мартинели оползотвори центриране на Букайо Сака и си помисли, че е открил резултата, но голът бе бързо отменен заради нередовна позиция на бразилското крило. В единствената минута на добавеното време Мартинели отново бе адресат на центриране, но този път той бе неточен.

Идентично на първата част, в началото на втората напречният стълб бе разтресен, но сега бе ред на Алварес да заплаши статуквото, четири минути след подновяването на играта.

В 53-ата минута и Виктор Гьокереш получи своята възможност, след като бе изведен очи в очи с Облак от Субименди, но словенският вратар отново разчете добре ситуацията и предотврати гола.

Четири минути по-късно обаче Арсенал се облегна на любимите статични положения, които отново не изневериха. Деклан Райс центрира от свободен удар, а Габриел Магаляеш изскочи от по-дълбока позиция и прати мощен удар с глава, който остави Облак неподвижен.

Атлетико Мадрид веднага се опита да се върне в резултата, но преди да се усети, Габриел Мартинели накара надеждите му да се изпарят. В 64-ата минута Майлс Люис-Скели пое кълбото от собствената половина и тръгна на страхотен индивидуален рейт, който завърши с подаване към бразилеца, чийто хладнокръвен завършек матира Облак за 2:0.

А само три минути по-късно дойде ред и на Гьокереш най-накрая да се присъедини към листата на голмайсторите. Шведът бе съпътстван от огромна доза късмет при попадението, но все пак прекъсна головата си суша си от 9 мача насам.

В 70-ата минута Виктор Гьокереш заби и последния пирон в ковчега на гостите от Испания. Райс центрира от ъглов удар отляво, Габриел отклони топката, а шведският таран само я добави в мрежата.

В следващия четвърти кръг на основната фаза на Шампионската лига Арсенал ще гостува на Славия Прага (Чехия) на 4 ноември. В същия ден Атлетико Мадрид приема Юнион Сен Жилоа (Белгия).