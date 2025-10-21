БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Арсенал записа победа №100 в Шампионската лига след ударно второ полувреме срещу Атлетико М

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
Спорт
Запази

Всички голове паднаха през втората част, а съставът на Микел Артета продължава да няма допуснат гол от началото на турнира.

Арсенал - Габриел Магаляеш
Снимка: БТА
Слушай новината

Арсенал (Англия) подпечата своята победа №100 в Шампионската лига по категоричен начин. Селекцията на Микел Артета разби Атлетико Мадрид (Испания) с 4:0 на стадион "Емирейтс", с което увеличи победната си серия срещу испански отбори на 7 мача.

Всички голове паднаха през второто полувреме, а "топчиите" продължават да нямат допуснат гол от началото на най-престижната европейска клубна надпревара този сезон. Единственият отбор с такова постижение за трите кръга е италианският Интер.

Така във временното класиране Арсенал заема третото място с пълен актив от точки и голова разлика от +8. Момчетата на Диего Симеоне пък записаха втора загуба от началото на турнира и вече са 18-и с 3 точки.

Съвсем очаквано домакините се опитаха от рано да наложат контрол, което можеше да се отплати още в петата минута. Удар на Еберечи Езе рикошира в защитник на "дюшекчиите" и топката кацна на напречния стълб, а при добавката Деклан Райс прати изстрела си малко над вратата.

В отсъствието на типичен ляв бек в състава на Атлетико - словакът Давид Ханцко се подвизаваше на тази позиция днес, "артилеристите" се опитаха да експлоатират на максимум тази слабост и в 19-ата минута Езе се опита да изведе Букайо Сака в коридор, но Ян Облак излезе навреме и пресече подаването.

Шест минути по-късно Давид Рая се озова почти на лявото корнер флагче в опит да разиграе кълбото, но за малко щеше собственоръчно да подари гол на съперника. Испанският вратар бе пресиран и прати топката в тъч, който беше отигран светкавично и Хулиан Алварес стреля от разстояние, но опитът му се размина на сантиметри от опразнената врата на английския вицешампион.

В 36-ата минута Габриел Мартинели оползотвори центриране на Букайо Сака и си помисли, че е открил резултата, но голът бе бързо отменен заради нередовна позиция на бразилското крило. В единствената минута на добавеното време Мартинели отново бе адресат на центриране, но този път той бе неточен.

Идентично на първата част, в началото на втората напречният стълб бе разтресен, но сега бе ред на Алварес да заплаши статуквото, четири минути след подновяването на играта.

В 53-ата минута и Виктор Гьокереш получи своята възможност, след като бе изведен очи в очи с Облак от Субименди, но словенският вратар отново разчете добре ситуацията и предотврати гола.

Четири минути по-късно обаче Арсенал се облегна на любимите статични положения, които отново не изневериха. Деклан Райс центрира от свободен удар, а Габриел Магаляеш изскочи от по-дълбока позиция и прати мощен удар с глава, който остави Облак неподвижен.

Атлетико Мадрид веднага се опита да се върне в резултата, но преди да се усети, Габриел Мартинели накара надеждите му да се изпарят. В 64-ата минута Майлс Люис-Скели пое кълбото от собствената половина и тръгна на страхотен индивидуален рейт, който завърши с подаване към бразилеца, чийто хладнокръвен завършек матира Облак за 2:0.

А само три минути по-късно дойде ред и на Гьокереш най-накрая да се присъедини към листата на голмайсторите. Шведът бе съпътстван от огромна доза късмет при попадението, но все пак прекъсна головата си суша си от 9 мача насам.

В 70-ата минута Виктор Гьокереш заби и последния пирон в ковчега на гостите от Испания. Райс центрира от ъглов удар отляво, Габриел отклони топката, а шведският таран само я добави в мрежата.

В следващия четвърти кръг на основната фаза на Шампионската лига Арсенал ще гостува на Славия Прага (Чехия) на 4 ноември. В същия ден Атлетико Мадрид приема Юнион Сен Жилоа (Белгия).

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Атлетико Мадрид #ФК Арсенал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
2
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
3
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
4
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
5
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой...
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
6
Президентът Радев: Управляващите са в парализа

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Европейски футбол

Победи за Ман Сити и Нюкасъл в Шампионската лига
Победи за Ман Сити и Нюкасъл в Шампионската лига
ПСЖ направи на пух и прах Байер в Леверкузен ПСЖ направи на пух и прах Байер в Леверкузен
Чете се за: 05:47 мин.
Интер продължава без грешка, Наполи с тежка загуба в Шампионската лига Интер продължава без грешка, Наполи с тежка загуба в Шампионската лига
Чете се за: 01:40 мин.
Шоу на Барселона и шест гола срещу Олимпиакос в Шампионската лига Шоу на Барселона и шест гола срещу Олимпиакос в Шампионската лига
Чете се за: 03:25 мин.
Компани: Дадоха ми договора и аз го подписах Компани: Дадоха ми договора и аз го подписах
Чете се за: 00:45 мин.
Моуриньо: Не съм отказвал на Нюкасъл, но не бих заменил Бенфика за друг клуб Моуриньо: Не съм отказвал на Нюкасъл, но не бих заменил Бенфика за друг клуб
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Обвиняемият за убийството в столичен мол остава в болница
Обвиняемият за убийството в столичен мол остава в болница
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си автомобил? Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си автомобил?
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде избегнато? Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде избегнато?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Власт на ротация: Мнозинството търси нова формула за управление и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които...
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Украйна и лидери на ЕС с обща декларация: Замразяване на бойните...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ