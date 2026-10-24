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Артур Фис с място на полуфиналите в Брюксел

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Спорт
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Французинът надделя над Алекс Микелсен.

Артур Фис с място на полуфиналите в Брюксел
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Водачът в схемата Артур Фис се класира за полуфиналите на турнира в сериите ATP 250 на твърди кортове в Брюксел (Белгия) с награден фонд 723 435 евро.

Фис победи номер 5 Алекс Микелсен (САЩ) с 6:4, 7:6(12) и запази надежди за класиране на Финалите на АТП.

Французинът загуби подаването си, докато сервираше за мача при резултат 5Л4 във втория сет, след което се нуждаеше от шест мачбола в тайбрека, за да затвори мача. Филс реализира три от четирите си спечелени точки за пробив и направи 31 печеливши удара в сравнение с 15 за Микелсен.

„При 6:4, 5:3 се видях в съблекалнята да се къпя“, пошегува се Фис след победата си за един час и 50 минути.

„След това той се бори много здраво. Играеше много по-добър тенис от мен. Така че аз трябваше да се боря и съм щастлив, че завърших в два сета“, добави той.

Състезавайки се като поставен под номер 1 за първи път в АТП, Фис ще се изправи срещу германеца Ян-Ленард Щруф за място на финала в Брюксел. Щруф победи номер 6 Зизу Бергс (Белгия) с 6:3, 7:6(6) за един час и 36 минути, за да се класира за 15-ия си полуфинал в АТП и първи на твърди кортове от 2023-а насам в София.

В други мачове Талон Грикспоор (Нидерландия) елиминира поставения под номер 1 Иржи Лехечка (Чехия) с 4:6, 6:4, 6:3, за да стане първият полуфиналист в историята на турнира от Нидерландия. Следващото му изпитание в Брюксел ще бъде полуфинална среща с поставения под номер три Франсиско Серундоло.

Аржентинецът Серундоло победи на четвъртфиналите френския квалификант Клеман Шидех с 6:2, 6:4 за един час и 16 минути.

#тенис турнир в Брюксел 2026 #Артур Фис

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