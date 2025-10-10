БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Артур Риндеркнеш записа най-голямата победа в кариерата си

Станко Димов
Спорт
Срещата продължи 87 минути, а французинът показа уверен и агресивен стил от първата до последната точка.

Артур Риндеркнеш
Френският тенисист Артур Риндеркнеш постигна най-значимия успех в професионалната си кариера, след като победи Феликс Оже-Алиасим на четвъртфиналите на Мастърс 1000 турнира в Шанхай и се класира за първия си полуфинал на това ниво.

След като отстрани световния №3 Александър Зверев и №19 Иржи Лехечка, Риндеркнеш затвърди сензационната си форма с категорична победа 6:3, 6:4 над №13 в ранглистата Оже-Алиасим.

Срещата продължи 87 минути, а французинът показа уверен и агресивен стил от първата до последната точка.

След мача Риндеркнеш посвети победата си на братовчед си Валентен Вашеро, който също играе полуфинал в Шанхай – срещу Новак Джокович. Вашеро се превърна в първия тенисист от Монако, достигнал полуфинал в ATP турнир, и се очаква да влезе в Топ 100.

„Огромен момент. Първо гледах братовчед ми – той преживя много емоции в четвъртък, а аз се опитвах да следвам неговия път и да се боря също като него“, каза Риндеркнеш.
„Цялото семейство ни следи от вкъщи. Сякаш сме в наш собствен свят тук. Днес изиграх силен мач и съм щастлив, че спечелих в два сета – така ще съм по-свеж за утре“, добави французинът.

С победата си Риндеркнеш се изкачва със 17 позиции в ранглистата на живо до №37 и ще достигне най-високото класиране в кариерата си в понеделник. Това е третият случай, в който французин стига до полуфиналите в Шанхай – след Жо-Вилфред Цонга (2013, 2015) и Жил Симон (2014, 2016).

Следващият му съперник ще бъде победителят от двубоя между Алекс де Минор и Даниил Медведев.

