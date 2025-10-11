Аржентина се справи с Венецуела в отсъствието на Меси

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Голямата звезда на световния шампион изгледа приятелския мач със семейството си от трибуните.

Национален отбор на Аржентина по футбол
Снимка: БТА
Слушай новината

Световният шампион Аржентина победи Венецуела с 1:0 в приятелски мач, игран в Маями. Срещата пропусна голямата звезда на тима Лионел Меси, който изгледа мача със семейството си от трибуните.

Единственото попадение в срещата реализира Джовани Ло Селсо през първото полувреме на стадион "Хард Рок". Така световните шампиони удължиха на шест мача серията си без загуба.

Венецуела можеше да изравни в 74-ата минута, но ударът на Тео Кинтеро от близко разстояние се отби в напречната греда.

На Аржентина предстои в началото на следващата седмица да играе срещу Пуерто Рико, като Лионел Меси се очаква да се завърне в игра.

В други приятелски срещи Чили спечели срещу Перу с 2:1, Канада загуби от Австралия с 0:1, а САЩ и Еквадор завършиха 1:1.

