БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Асоциацията на българските футболисти осъди събитията на пловдивското дерби

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Организацията споделя, че това не е просто "инцидент", а "рана по лицето на българския футбол".

първа лига галерия мача локомотив пловдив ботев пловдив прекратен
Слушай новината

Асоциацията на българските футболисти излезе с позиция след дербито между Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив, което бе прекратено в 41-ата минута. Организацията споделя, че това не е просто "инцидент", а "рана по лицето на българския футбол".

Ето какво гласи позицията на Асоциацията на българските футболисти:

"Днес, в Деня на народните будители – ден, в който честваме духовността, просвещението и силата на знанието, българският футбол отново беше потопен в сянката на агресията.

Дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев беше прекратено преждевременно след позорен инцидент, при който вратарят на Ботев, Даниел Наумов, бе ударен с предмет, хвърлен от трибуните.

Това не е просто „инцидент“. Това е рана по лицето на българския футбол, по труда и достойнството на стотици момчета, които всеки ден влагат сърце и усилия, за да вдъхновяват децата да обичат спорта.

АБФ категорично осъжда всяка форма на насилие по футболните терени – независимо от цвета на фланелката.

Нашите стадиони трябва да бъдат места на уважение, страст и спортен дух, а не арени на омраза и безумие.

Призоваваме всички клубове, фенове и институции да застанат заедно зад усилията за промяна на културата по трибуните.

Да върнем футбола там, където му е мястото – в сърцето на хората, а не в хрониките на скандалите.

В ден като днешния, когато почитаме будителите на нацията, нека си припомним, че истинското възпитание и пример започват от терена – от уважението към играта, към съперника и към човешкия живот", написаха от АБФ.

#ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Ботев Пловдив # Асоциация на българските футболисти

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
2
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
3
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
4
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са пирамида, парите на хората не са защитени
5
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са...
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
6
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
5
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Български футбол

Илиан Илиев: Съдията не беше на нивото на мача
Илиан Илиев: Съдията не беше на нивото на мача
Тодор Живондов: Разочарован съм, резултатът не ми допада Тодор Живондов: Разочарован съм, резултатът не ми допада
Чете се за: 01:55 мин.
Черно море и Лудогорец се отдалечиха от върха след нулево равенство във Варна Черно море и Лудогорец се отдалечиха от върха след нулево равенство във Варна
Чете се за: 01:07 мин.
Първа лига: Черно море - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Черно море - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Александър Тунчев: Получихме нелепи голове, има затормозяване при нас Александър Тунчев: Получихме нелепи голове, има затормозяване при нас
Чете се за: 01:02 мин.
Хулио Веласкес: ЦСКА е добър отбор с качествени футболисти Хулио Веласкес: ЦСКА е добър отбор с качествени футболисти
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред парламента в Белград
Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
Чете се за: 17:12 мин.
У нас
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ