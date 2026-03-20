Астрономическата пролет настъпва днес – дните се удължават

Астрономическата пролет започва днес в 16:46 часа българско време, когато Слънцето преминава през пролетното равноденствие. Това означава, че денят и нощта са почти равни, откъдето идва и самото понятие „равноденствие“. От този момент нататък денят започва да става по-дълъг от нощта, Слънцето се издига по-високо в небето и дните постепенно стават по-светли и по-топли.

Очакванията са тази пролет температурите да бъдат около нормалните или малко по-високи, като ще има и валежи от дъжд, а понякога и от сняг, особено в планините. През април времето ще бъде променливо – сутрин температурите може да са около 0 градуса, а през деня да достигат над 20 градуса. Според прогнозите в периода между 6 и 13 април се очаква по-студено време с температури под обичайните.

Пролетта носи повече светлина и по-дълги дни, но остава сезон с чести промени във времето, които могат да ни изненадат както с топли, така и със студени дни.