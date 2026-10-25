Аталанта и Фрозиноне поделиха точките в мач с осем гола

Отборите на Аталанта и Фрозиноне завършиха наравно 4:4 в Бергамо в зрелищен двубой от осмия кръг на Серия А. За бергамаските това е трети пореден мач без успех.

След само 30 секунди игра Романо Шмид се възползва от грешен пас на противниковия капитан Едерсон и откри резултата. В 14-ата минута Никола Кръстович възстанови равенството с удар отблизо след асистенция на Шарле Де Кетеларе. В 17-ата минута Шмид отбеляза второто си попадение в двубоя, този път след подаване на Фарес Гедиемис. В 33-ата минута обаче Едерсон реализира дузпа, отсъдена за игра с ръка на Джорджо Читадини. В 45-ата минута Кръстович даде нов аванс на домакините за 3:2.

В 48-ата минута се стигна до ново равенство хубав далечен шут на Джакомо Кало. Футболистите на Аталанта се нуждаеха само от 120 секунди и отново взеха аванс, тъй като Елиф Елмас се разписа с удар отблизо след подаване на Кръстович. В 82-ата минута резервата на гостите Алекса Терзич беше точен за крайното 4:4.

В друга среща Дженоа се наложи с 1:0 над Венеция. Исландецът Елертсон наказа бившите си съотборници с точен удар в 25-ата минута.