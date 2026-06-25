БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в...
Чете се за: 00:25 мин.
Увеличават акциза върху цигарите още от август
Чете се за: 00:52 мин.
Назначават експертиза на мантинелите на АМ...
Чете се за: 02:45 мин.
Иван Демерджиев за катастрофата на АМ "Тракия":...
Чете се за: 05:25 мин.
Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г....
Чете се за: 04:07 мин.
Тежко остава състоянието на жената, пострадала при...
Чете се за: 01:12 мин.
Опасения за стотици хиляди жертви при мощните...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Аталанта преподава на пазара - осъществи изходящи трансфери за 100 млн. преди да е отворил прозорецът

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Още преди официалното отваряне на летния трансферен прозорец бергамаските са напът да реализират приходи от над 100 милиона евро от изходящи трансфери.

луд обрат бергамо аталанта пречупи борусия дортмунд невероятна драма добавеното време
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Аталанта за пореден път демонстрира защо е сред най-добрите клубове в Европа по отношение на развитието и продажбата на футболисти. Още преди официалното отваряне на летния трансферен прозорец бергамаските са напът да реализират приходи от над 100 милиона евро от изходящи трансфери.

Серия А ще отвори пазара на 29 юни, но италианският клуб вече е договорил продажбата на младия Марко Палестра в Челси срещу около 60 милиона евро с включени бонуси. В същото време халфът Едерсон е все по-близо до преминаване в Манчестър Юнайтед по сделка на стойност приблизително 45 милиона евро.

Междувременно английският Брайтън следи внимателно 18-годишния защитник Онест Аханор, а евентуален трансфер би увеличил още повече приходите на Аталанта през това лято.

Продажбата на Палестра ще затвърди впечатляващата тенденция в клуба – в пет поредни летни трансферни прозореца Аталанта реализира поне една сделка на стойност над 50 милиона евро.

През 2022 година Тотнъм привлече Кристиан Ромеро за около 50 милиона евро. Година по-късно Расмус Хойлунд се превърна в най-скъпата продажба в историята на клуба след трансфера си в Манчестър Юнайтед. През 2024 година Теун Коопмайнерс беше продаден на Ювентус срещу сума над 60 милиона евро, а през 2025-а Матео Ретеги премина в Ал-Кадисия за около 65 милиона евро само година след пристигането си в Бергамо.

Предстои да се види как новият старши треньор Маурицио Сари ще използва средствата, с които ще разполага. Според информации в Италия сред потенциалните нови попълнения са Николо Савона, който в момента играе за Нотингам Форест, както и защитникът на Лацио Марио Хила.

#Марко Палестра #ФК Манчестър Юнайтед # ФК Аталанта #ФК Челси #Едерсон #Маурицио Сари

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
2
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
3
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
5
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от Катар
6
Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
6
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...

Още от: Европейски футбол

Как и защо едно бистро в Копенхаген отдаде почит на звездата на френския отбор Майкъл Олисе
Как и защо едно бистро в Копенхаген отдаде почит на звездата на френския отбор Майкъл Олисе
ПСЖ е отборът с най-много различни голмайстори на Мондиал 2026 ПСЖ е отборът с най-много различни голмайстори на Мондиал 2026
Чете се за: 01:25 мин.
Майкъл Оуен се изказа ласково по адрес на Кристиано Роналдо Майкъл Оуен се изказа ласково по адрес на Кристиано Роналдо
Чете се за: 01:05 мин.
Представиха специална колекция фланелки за кучета на Мондиал 2026 Представиха специална колекция фланелки за кучета на Мондиал 2026
Чете се за: 01:15 мин.
Начален удар - 25.06.2026 г. Начален удар - 25.06.2026 г.
Чете се за: 00:52 мин.
Наставникът на Швейцария Мурат Якин пренася страстта си към шаха във футбола Наставникът на Швейцария Мурат Якин пренася страстта си към шаха във футбола
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в района на Мало Бучино (ВИДЕО)
Камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в района на Мало...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Въздушна линейка транспортира до Пловдив пострадалата жена при катастрофата на АМ "Тракия" Въздушна линейка транспортира до Пловдив пострадалата жена при катастрофата на АМ "Тракия"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Назначават експертиза на мантинелите на АМ "Тракия" след тежката катастрофа, отнела живота на трима души Назначават експертиза на мантинелите на АМ "Тракия" след тежката катастрофа, отнела живота на трима души
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
След мощните трусове във Венецуела: Десетки жертви и стотици ранени, обявено е извънредно положение След мощните трусове във Венецуела: Десетки жертви и стотици ранени, обявено е извънредно положение
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Срещу гонките в Дупница: Затягат контрола на пътя с нови камери и...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Започна принудително изземване на язовир "Ахелой" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Увеличават акциза върху цигарите още от август
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Гореща вълна се задава към България, до 38° във вторник
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ