Аталанта преподава на пазара - осъществи изходящи трансфери за 100 млн. преди да е отворил прозорецът

Аталанта за пореден път демонстрира защо е сред най-добрите клубове в Европа по отношение на развитието и продажбата на футболисти. Още преди официалното отваряне на летния трансферен прозорец бергамаските са напът да реализират приходи от над 100 милиона евро от изходящи трансфери.

Серия А ще отвори пазара на 29 юни, но италианският клуб вече е договорил продажбата на младия Марко Палестра в Челси срещу около 60 милиона евро с включени бонуси. В същото време халфът Едерсон е все по-близо до преминаване в Манчестър Юнайтед по сделка на стойност приблизително 45 милиона евро.

Междувременно английският Брайтън следи внимателно 18-годишния защитник Онест Аханор, а евентуален трансфер би увеличил още повече приходите на Аталанта през това лято.

Продажбата на Палестра ще затвърди впечатляващата тенденция в клуба – в пет поредни летни трансферни прозореца Аталанта реализира поне една сделка на стойност над 50 милиона евро.

През 2022 година Тотнъм привлече Кристиан Ромеро за около 50 милиона евро. Година по-късно Расмус Хойлунд се превърна в най-скъпата продажба в историята на клуба след трансфера си в Манчестър Юнайтед. През 2024 година Теун Коопмайнерс беше продаден на Ювентус срещу сума над 60 милиона евро, а през 2025-а Матео Ретеги премина в Ал-Кадисия за около 65 милиона евро само година след пристигането си в Бергамо.

Предстои да се види как новият старши треньор Маурицио Сари ще използва средствата, с които ще разполага. Според информации в Италия сред потенциалните нови попълнения са Николо Савона, който в момента играе за Нотингам Форест, както и защитникът на Лацио Марио Хила.