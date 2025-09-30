Аталанта се наложи над Брюж след обрат през второто полувреме

Аталанта победи Брюж с 2:1 в мач от втория кръг на основната фаза на Шампионска лига. Италианският клуб стигна до трите точки след обрат.

Единственият точен удар през първото полувреме на стадион "Гевис" в Бергамо бе голов. Гостите откриха резултата в 38-ата минута. Христос Цолис прати топката в далечния ъгъл с удар извън наказателното поле.

След почивката възпитаниците на Иван Юрич възобновиха равенството с гол от дузпа на Лазар Самарджич. 11-метровият наказателен удар бе отсъден за нарушение на Нордин Джакерс срещу Марио Пашалич.

Именно Пашалич донесе обрата за домакините в 87-ата минута. Полузащитникът се разписа с глава, след като преди него топката отклони Камал Дийн Сюлеймана, също с глава.

Аталанта записа първата си победа, докато Брюж допусна първо поражение, като и двата отбора имат по 3 точки, макар белгийците да са с по-добра голова разлика.