Атанас Атанасов: Рисковете за изолация на България са налице

Рисковете за изолация на България са налице, заяви Атанас Атанасов в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

Атанас Атанасов, ДБ: "Рисковете за изолация на България са налице с оглед на твърдата позиция на премиера Радев в полза на Русия. Това, че се усмихват, не означава, че не се оценяват важни нюанси в поведението на българския премиер. Оценяват го и в публикациите на западната преса."

По отношение на 21-ия пакет санкции за Русия и позицията на България Атанасов заяви.