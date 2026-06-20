Атанас Атанасов: Рисковете за изолация на България са налице

В Русия от 1917 година православие няма, заяви депутатът от ДБ
Рисковете за изолация на България са налице, заяви Атанас Атанасов в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".
Атанас Атанасов, ДБ: "Рисковете за изолация на България са налице с оглед на твърдата позиция на премиера Радев в полза на Русия. Това, че се усмихват, не означава, че не се оценяват важни нюанси в поведението на българския премиер. Оценяват го и в публикациите на западната преса."
По отношение на 21-ия пакет санкции за Русия и позицията на България Атанасов заяви.
Атанас Атанасов, ДБ: "Какъв интерес има България да защитава интересите на руския патриарх? В Русия от 1917 г. православие няма, а Руската църква е поделение на специалните служби. Това се използва за вътрешна употреба в България, за да бъдат задоволявани чувствата на русофилски настроените избиратели на Радев."