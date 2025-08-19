БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атанас Атанасов: Влязохме трагично в мача

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Трябва да си знаем мястото, заяви наставникът на Добруджа.

Атанас Атанасов: Влязохме трагично в мача
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Добруджа не успя да добави още един успех на сметката си в Първа лига. Отборът от Добрич загуби при гостуването си на Септември с 1:2 на стадион „Локомотив“. Наставникът Атанас Атанасов имаше забележки към представянето на своите футболисти, включително и от това как са започнали мача.

"Влязохме трагично в мача. Вкарахме гол от една грешка на противника, почти не създадохме положение от игрова ситуация. С много елементарни грешки, най-вече индивидуални в защита, допуснахме два гола. През второто полувреме се помъчихме да бъдем по-агресивни, но имахме много брак в последния пас. Като борба и агресия - добре, но спортно технически не се справихме”, коментира той.

"Трябва да си знаем мястото. Няколко мача с добри игри, но в този играта не бе задоволителна. Стояхме далече от хората, оставахме пространства, много брак в подаванията, в поемането на топката“, поясни Атанасов.

Свързани статии:

Септември София спечели първи мач през сезона в домакинството си на Добруджа
Септември София спечели първи мач през сезона в домакинството си на Добруджа
Столичани стигнаха до трите точки след обрат.
Чете се за: 01:32 мин.
#Атанас Атанасов треньор #Първа лига 2025/2026 #ПФК Добруджа

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
1
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
2
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
3
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
4
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Тръмп и Зеленски: Срещата
5
Тръмп и Зеленски: Срещата
Какви са щетите след пожара в Българово?
6
Какви са щетите след пожара в Българово?

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Български футбол

Контузия извади бранител от сметките на Локомотив
Контузия извади бранител от сметките на Локомотив
Янис Карабельов и Партизан громят в Сърбия Янис Карабельов и Партизан громят в Сърбия
Чете се за: 00:45 мин.
Стамен Белчев: Добра реакция след четирите загуби Стамен Белчев: Добра реакция след четирите загуби
Чете се за: 01:00 мин.
Септември София спечели първи мач през сезона в домакинството си на Добруджа Септември София спечели първи мач през сезона в домакинството си на Добруджа
Чете се за: 01:32 мин.
Първа лига: Септември София - Добруджа (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Септември София - Добруджа (ГАЛЕРИЯ)
БФС е загубил делото срещу Младен Кръстаич БФС е загубил делото срещу Младен Кръстаич
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Трагедията в Несебър: Продължава разследването на случая със загиналото 8-годишно дете Трагедията в Несебър: Продължава разследването на случая със загиналото 8-годишно дете
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Какви мерки предприемат от СДВР след зачестилите инциденти на пътя? Какви мерки предприемат от СДВР след зачестилите инциденти на пътя?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Очаква се разследващите да изнесат повече информация за убийството на жена в Първомай Очаква се разследващите да изнесат повече информация за убийството на жена в Първомай
Чете се за: 01:07 мин.
Общество
Д-р Ангел Кунчев: През това лято няма сериозни епидемични взривове
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Поредна нощ на протести в Сърбия
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Дончо Барбалов: Държавата утвърди своята позиция на арбитър в...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Нов дом за звездата хипопотам Тони от Берлинския зоопарк
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ