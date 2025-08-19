Атанас Атанасов: Влязохме трагично в мача

Добруджа не успя да добави още един успех на сметката си в Първа лига. Отборът от Добрич загуби при гостуването си на Септември с 1:2 на стадион „Локомотив“. Наставникът Атанас Атанасов имаше забележки към представянето на своите футболисти, включително и от това как са започнали мача.

"Влязохме трагично в мача. Вкарахме гол от една грешка на противника, почти не създадохме положение от игрова ситуация. С много елементарни грешки, най-вече индивидуални в защита, допуснахме два гола. През второто полувреме се помъчихме да бъдем по-агресивни, но имахме много брак в последния пас. Като борба и агресия - добре, но спортно технически не се справихме”, коментира той.

"Трябва да си знаем мястото. Няколко мача с добри игри, но в този играта не бе задоволителна. Стояхме далече от хората, оставахме пространства, много брак в подаванията, в поемането на топката“, поясни Атанасов.