Атанас Атанасов: Жалко е, че не успяхме да зарадваме тези хора

Добруджа сбърка за втори последователен път в Първа лига. Отборът от Добрич не успя да зарадва своите фенове в първия си мач на стадион „Дружба“ от началото на сезона и загуби от Ботев Враца с 0:2. Наставникът Атанас Атанасов отчете големия брой зрители и добрата игра не неговите играчи.

"Жалко е, че не успяхме да зарадваме тези хора. Сами видяхте колко хора имаше. Винаги съм казвал, че футболът е за хората, сами видяхте каква еуфория имаше. Жалко, че не ги зарадвахме, но футболистите не могат да се срамуват от този мач. Вложиха се и две елементарни грешки доведоха до двата гола в нашата врата. Ние имахме достатъчно ситуации, за да отбележим гол", каза той.