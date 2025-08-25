БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Атанас Атанасов: Жалко е, че не успяхме да зарадваме тези хора

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Две елементарни грешки доведоха до двата гола в нашата врата, каза наставникът на Добруджа.

Атанас Атанасов: Жалко е, че не успяхме да зарадваме тези хора
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Добруджа сбърка за втори последователен път в Първа лига. Отборът от Добрич не успя да зарадва своите фенове в първия си мач на стадион „Дружба“ от началото на сезона и загуби от Ботев Враца с 0:2. Наставникът Атанас Атанасов отчете големия брой зрители и добрата игра не неговите играчи.

"Жалко е, че не успяхме да зарадваме тези хора. Сами видяхте колко хора имаше. Винаги съм казвал, че футболът е за хората, сами видяхте каква еуфория имаше. Жалко, че не ги зарадвахме, но футболистите не могат да се срамуват от този мач. Вложиха се и две елементарни грешки доведоха до двата гола в нашата врата. Ние имахме достатъчно ситуации, за да отбележим гол", каза той.

"Не искам да коментирам ВАР. Щом са отменили гола, сигурно са видели нещо, но това е футболът. Ние ще побеждаваме, ще имаме и загуби, но ако продължаваме със същия ентусиазъм и се влагаме по същия начин, няма как да не дойдат и резултатите. Атмосферата помогна да се получи красив и динамичен мач и играчите да имат мотивацията. В предния ни мач със Септември имаше 50 човека на стадиона. Това не е ОК. Футболистите трябва да свикват с атмосферата, която бе днес. Мисля, че зрителите в Добрич ще продължат да посещават мачовете и ние ще играем при такава атмосфера. Това е начинът тези играчи да растат, няма как да стане по друг начин. Те трябва да свикват с напрежението, с обстановката и да бъдат адекватни на нея. Има играчи, които сме набелязали за трансфер, но те имат визови проблеми. Затова групата ни е много ограничена и имаме само 18 полеви футболисти. Чакаме още нови", заяви Атанасов.

Свързани статии:

Ботев Враца се наложи над Добруджа с два гола на Мартин Петков
Ботев Враца се наложи над Добруджа с два гола на Мартин Петков
Врачани спечелиха гостуването си в Добрич.
Чете се за: 01:32 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Добруджа #Атанас Атанасов-Орела

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява случаите с незаконни гонки в столицата
2
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
5
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Ансамбълът на България завърши на шеста позиция в многобоя
6
Ансамбълът на България завърши на шеста позиция в многобоя

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
5
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Български футбол

Янис Карабельов зарадва Партизан с точка в Сърбия
Янис Карабельов зарадва Партизан с точка в Сърбия
Бойко Величков: Представянето ни дотук е кошмар Бойко Величков: Представянето ни дотук е кошмар
Чете се за: 01:25 мин.
Иван Стоянов: Имаме сили за челните позиции Иван Стоянов: Имаме сили за челните позиции
Чете се за: 01:10 мин.
Душан Керкез: Не съм имал по-труден момент Душан Керкез: Не съм имал по-труден момент
Чете се за: 02:07 мин.
Загуба за Петко Христов и Специя на старта в Серия Б Загуба за Петко Христов и Специя на старта в Серия Б
Чете се за: 00:52 мин.
Христо Янев: Чакахме я дълго тази победа Христо Янев: Чакахме я дълго тази победа
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Ден на независимостта в Украйна: Западни държави ще предоставят помощ на Киев Ден на независимостта в Украйна: Западни държави ще предоставят помощ на Киев
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Пазарен детокс: Предизвикателството "Без покупки"...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
За кои сметки закъсняваме най-много?
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Протести във Великобритания срещу настаняването на бежанци в хотели
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Доналд Тръмп планира разполагане на войници в Чикаго
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ