Атлетик Билбао пречупи Бетис в Ла Лига

Отборът на Атлетик Билбао спечели срещу Бетис с 2:1 в мач от 29-ия кръг на испанската Ла Лига. Даниел Вивиан и Охиан Сансет дадоха надеждна преднина на баските през първото полувреме - 2:0. В 75-ата минута Пабло Форналс върна едно попадение за тима от Севиля. Веднага след това Седрик Бакамбу изравни за Бетис, но голът не бе зачетен заради положение на засада. Бетис е на пето място, но е далеч от първата четворка. Атлетик Билбао е на 11-о място с 36 точки.

Тимът на Селта Виго направи нещо много рядко, като водеше с 3:0 при домакинството си на Алавес и допусна загуба с 3:4. Феран Жунтгла вкара два за галисийците, а Уго Алварес - един, като Селта поведе с 3:0 още в 37-ата минута. Тони Мартинес върна едно попадение за баските в добавеното време на първата част. В 50-ата минута Анхел Перес направи 3:2. Веднага след това Селта вкара чрез Хавиер Родригес, но попадението не бе зачетено заради засада. Тони Мартинес вкара за втори път за 3:3, а в 78-ата минута Абдерахман Ребах направи 3:4. Така Селта остана на шеста позиция, а Алавес вече е 16-и с 31 точки.