Атлетик Билбао се разправи с Хетафе

Атлетик Билбао записа убедителен успех с 4:0 над Хетафе в домакинството си от 10-ия кръг на Ла Лига и сложи край на серията си от четири поредни мача без победа.

Баските вече имат 12 точки и временно се изкачиха на осмото място в класирането. Хетафе пък продължава да затъва след ново тежко поражение, дошло само няколко дни след загубата с 2:5 от Лугано в Лигата на конференциите. Отборът е с девет точки и се намира непосредствено над зоната на изпадащите, като загуби три от последните си пет срещи.

Алекс Беренгер даде преднина на Атлетик в 17-ата минута с отлично изпълнен пряк свободен удар. В 35-ата минута Иняки Уилямс удвои аванса на домакините, след като беше изведен сам срещу вратаря Сория и хладнокръвно го преодоля.

След почивката баските продължиха да контролират срещата, а в 70-ата минута Айтор Паредес направи резултата 3:0, засичайки центриране от корнер. Ситуацията за Хетафе стана още по-тежка в 86-ата минута, когато Марио Мартин получи директен червен картон за грубо нарушение.

Само две минути по-късно Юри Берчиче оформи крайното 4:0 и подпечата убедителния успех на Атлетик Билбао.