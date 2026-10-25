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Атлетик Билбао се разправи с Хетафе

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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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Баските вече имат 12 точки и временно се изкачиха на осмото място в класирането.

Атлетик Билбао
Снимка: БГНЕС
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Атлетик Билбао записа убедителен успех с 4:0 над Хетафе в домакинството си от 10-ия кръг на Ла Лига и сложи край на серията си от четири поредни мача без победа.

Баските вече имат 12 точки и временно се изкачиха на осмото място в класирането. Хетафе пък продължава да затъва след ново тежко поражение, дошло само няколко дни след загубата с 2:5 от Лугано в Лигата на конференциите. Отборът е с девет точки и се намира непосредствено над зоната на изпадащите, като загуби три от последните си пет срещи.

Алекс Беренгер даде преднина на Атлетик в 17-ата минута с отлично изпълнен пряк свободен удар. В 35-ата минута Иняки Уилямс удвои аванса на домакините, след като беше изведен сам срещу вратаря Сория и хладнокръвно го преодоля.

След почивката баските продължиха да контролират срещата, а в 70-ата минута Айтор Паредес направи резултата 3:0, засичайки центриране от корнер. Ситуацията за Хетафе стана още по-тежка в 86-ата минута, когато Марио Мартин получи директен червен картон за грубо нарушение.

Само две минути по-късно Юри Берчиче оформи крайното 4:0 и подпечата убедителния успех на Атлетик Билбао.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Атлетик Билбао #ФК Хетафе

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