Атлетико Мадрид се наложи над Осасуна в Памплона след драматичен финал

Атлетико Мадрид постигна ценна победа с 2:1 при визитата си на Осасуна в среща от 36-ия кръг на Ла Лига, изпълнена с динамика, спорни ситуации и напрежение до последните секунди.

Двубоят започна с възможности и пред двете врати. Още в 10-ата минута домакините можеха да поведат, но Анте Будимир пропусна сам срещу вратаря. Малко по-късно Антоан Гризман изработи дузпа за гостите след игра с ръка, а Адемола Лукман откри резултата от бялата точка.

Осасуна реагира и стигна до дузпа в края на първата част, но след намеса на ВАР решението бе отменено заради чисто изиграна топка от Хуан Мусо. Малко преди почивката Будимир отново пропусна добра възможност.

След паузата домакините натиснаха. В 65-ата минута Мусо направи впечатляващо спасяване след удар с глава на Будимир, запазвайки аванса на своя тим.

Атлетико нанесе втори удар в 70-ата минута, когато резервата Александър Сьорлот реализира с глава след центриране на Маркос Йоренте за 2:0.

Само осем минути по-късно Йоренте бе изгонен за втори жълт картон, което върна интригата в мача.

Осасуна се възползва от численото си предимство и в добавеното време Кике Барха отбеляза красиво попадение за 1:2.

В последните секунди домакините поискаха дузпа след единоборство в наказателното поле, но съдията не отсъди нарушение и резултатът остана непроменен.

С победата Атлетико Мадрид затвърждава позицията си в челото на класирането и запазва шансове за по-предно място до края на сезона. Осасуна остава в средата на таблицата, като продължава да търси точки в заключителните кръгове, за да завърши кампанията стабилно.