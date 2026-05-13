БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Атлетико Мадрид се наложи над Осасуна в Памплона след драматичен финал

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Дузпа на Лукман, гол на Сьорлот и късно попадение на Барха белязаха зрелищния двубой на "Ел Садар“

Атлетико Мадрид се наложи над Осасуна в Памплона след драматичен финал
Слушай новината

Атлетико Мадрид постигна ценна победа с 2:1 при визитата си на Осасуна в среща от 36-ия кръг на Ла Лига, изпълнена с динамика, спорни ситуации и напрежение до последните секунди.

Двубоят започна с възможности и пред двете врати. Още в 10-ата минута домакините можеха да поведат, но Анте Будимир пропусна сам срещу вратаря. Малко по-късно Антоан Гризман изработи дузпа за гостите след игра с ръка, а Адемола Лукман откри резултата от бялата точка.

Осасуна реагира и стигна до дузпа в края на първата част, но след намеса на ВАР решението бе отменено заради чисто изиграна топка от Хуан Мусо. Малко преди почивката Будимир отново пропусна добра възможност.

След паузата домакините натиснаха. В 65-ата минута Мусо направи впечатляващо спасяване след удар с глава на Будимир, запазвайки аванса на своя тим.

Атлетико нанесе втори удар в 70-ата минута, когато резервата Александър Сьорлот реализира с глава след центриране на Маркос Йоренте за 2:0.

Само осем минути по-късно Йоренте бе изгонен за втори жълт картон, което върна интригата в мача.

Осасуна се възползва от численото си предимство и в добавеното време Кике Барха отбеляза красиво попадение за 1:2.

В последните секунди домакините поискаха дузпа след единоборство в наказателното поле, но съдията не отсъди нарушение и резултатът остана непроменен.

С победата Атлетико Мадрид затвърждава позицията си в челото на класирането и запазва шансове за по-предно място до края на сезона. Осасуна остава в средата на таблицата, като продължава да търси точки в заключителните кръгове, за да завърши кампанията стабилно.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Осасуна #ФК Атлетико Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на 14 май
1
DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на...
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
2
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим не за цените, а за доставките
3
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим...
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния ден на книгата
4
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния...
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
5
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката
6
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Европейски футбол

Флорентино Перес обяви предсрочни избори в Реал Мадрид
Флорентино Перес обяви предсрочни избори в Реал Мадрид
Ламин Ямал привлече внимание с жест по време на шампионския парад на Барселона Ламин Ямал привлече внимание с жест по време на шампионския парад на Барселона
Чете се за: 01:20 мин.
Бен Уайт аут до края на сезона, пропуска финала в Шампионската лига Бен Уайт аут до края на сезона, пропуска финала в Шампионската лига
Чете се за: 01:47 мин.
Алварес е следващата голяма цел на ПСЖ Алварес е следващата голяма цел на ПСЖ
Чете се за: 00:37 мин.
Пеп Гуардиола: Трябва да се справяме по-добре с това, което не сме направили през сезона Пеп Гуардиола: Трябва да се справяме по-добре с това, което не сме направили през сезона
Чете се за: 01:52 мин.
Джеймс Мадисън: Имаше много тъмни дни, но вече съм в края на тунела Джеймс Мадисън: Имаше много тъмни дни, но вече съм в края на тунела
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Чете се за: 00:57 мин.
По света
В "Референдум": Близо 60% от българите смятат, че държавата не може да овладее ръста на цените В "Референдум": Близо 60% от българите смятат, че държавата не може да овладее ръста на цените
Чете се за: 10:30 мин.
Общество
Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена реколта, повредени къщи, коли и училища Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена реколта, повредени къщи, коли и училища
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински сестри у нас "Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински сестри у нас
Чете се за: 02:52 мин.
Общество
Археологическите разкопки на Хераклия Синтика започнаха отново
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за...
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Тежката катастрофа край София: Шофьорите с десетки нарушения на...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Музика и политика: Напрежение и бойкоти преди 70-ото издание на...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ