Атлетико Мадрид уреди трансфера на звезда от Елче

Атлетико Мадрид официално обяви привличането на полузащитника Родриго Мендоса от Елче. Сделката бе потвърдена късно в понеделник вечерта, като мадридчани ще платят фиксирана сума от 16 милиона евро, плюс още 4 милиона под формата на бонуси.

Така "дюшекчиите“ избегнаха активирането на освобождаващата клауза в договора на играча, възлизаща на 20 милиона евро. Мендоса подписа договор за пет години и половина, до лятото на 2031 година, а трансферът се превръща в най-скъпата продажба в историята на Елче.

Преговорите са били финализирани в кратки срокове, като Атлетико е изпреварил интерес от Арсенал, други клубове от Висшата лига и Барселона. 20-годишният халф има едва шест титулярни участия в Ла Лига, но вече е сред най-обещаващите млади играчи в испанския футбол.

Мендоса направи общо 44 мача в Сегунда дивисион през последните два сезона, а през настоящата кампания има 16 срещи в Ла Лига, с един отбелязан гол за 794 игрови минути. Той е юноша на Елче и вече има четири участия за младежкия национален отбор на Испания до 21 години.

Полузащитникът се отличава с техника, спокойствие с топката и добра визия за играта, като в Атлетико виждат в него дългосрочна опция за средата на терена. Очаква се Родриго Мендоса да се присъедини към тима още през втората половина на сезона, в който съставът на Диего Симеоне продължава битката си на няколко фронта – Ла Лига, Купата на краля и Шампионската лига.