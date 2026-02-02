БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атлетико Мадрид се споразумя с Атланта за Адемола Лукман

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Няма яснота за колко време нигериецът е подписал с испанците.

атлетико мадрид споразумя атланта адемола лукман
Снимка: БТА
Слушай новината

Aтлетико Мадрид се е споразумял с Аталанта за трансфера на нигерийския национал Адемола Лукман, потвърдиха от клуба от Ла Лига.

Нигерийският национал вече е в Мадрид, за да премине съответните медицински прегледи и да финализира новия си договор“, се казва в изявление на Атлетико.

От клуба не дадоха подробности за трансферната сума или продължителността на контракта. Испанските медии съобщиха, че Атлетико ще плати 35 милиона евро (41 милиона долара) за нападателя.

28-годишният футболист е в отлична форма, откакто се присъедини към Аталанта през 2022-а от отбора от Бундеслигата РБ Лайпциг, отбелязвайки 55 гола във всички турнири. Неговият най-запомнящ се момент беше хеттрика при триумфа на Аталанта на финала на Лига Европа през 2024-а над Байер Леверкузен - резултат, който осигури първи европейски трофей на италианския клуб и сложи край на забележителната серия от 51 мача без загуба на Байер. Постижението на Лукман го направи шестият играч в историята, отбелязал три гола на финал на европейски турнир и първи от 1975 година насам.

Роден в Лондон, Лукман започва професионалната си кариера в Чарлтън Атлетик през 2015-а, като през 2017-а преминава в Евертън. Въпреки че отбелязва при дебюта си във Висшата лига за „карамелите“, той се затруднява да намира постоянни възможности и е отдаден под наем на РБ Лайпциг през 2018-а. След успешен период в Германия, Лукман прави постоянен трансфер за 22,5 милиона британския лири в РБ Лайпциг през 2019 година, пише агенция Ройтерс.

Шансовете за първия отбор обаче се оказват оскъдни в Бундеслигата, което води до наеми във Фулъм и Лестър Сити във Висшата лига, преди трансфера в Серия А за Аталанта.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Атлетико Мадрид #ФК Аталанта #Адемола Лукман

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Европейски футбол

Филип Кръстев пред трансфер в Гьозтепе
Филип Кръстев пред трансфер в Гьозтепе
Довиждане на шейховете Довиждане на шейховете
Чете се за: 04:35 мин.
Фюлкруг се прицели в място в състава на Германия за Мондиал 2026 Фюлкруг се прицели в място в състава на Германия за Мондиал 2026
Чете се за: 01:50 мин.
Янис Карабельов е близо до трансфер в Рапид Букурещ Янис Карабельов е близо до трансфер в Рапид Букурещ
Чете се за: 01:45 мин.
Атлетико Мадрид уреди трансфера на звезда от Елче Атлетико Мадрид уреди трансфера на звезда от Елче
Чете се за: 02:07 мин.
Ливърпул подсили отбраната си с талант от френския Рен Ливърпул подсили отбраната си с талант от френския Рен
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ