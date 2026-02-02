Атлетико Мадрид се споразумя с Атланта за Адемола Лукман

Aтлетико Мадрид се е споразумял с Аталанта за трансфера на нигерийския национал Адемола Лукман, потвърдиха от клуба от Ла Лига.

„Нигерийският национал вече е в Мадрид, за да премине съответните медицински прегледи и да финализира новия си договор“, се казва в изявление на Атлетико.

От клуба не дадоха подробности за трансферната сума или продължителността на контракта. Испанските медии съобщиха, че Атлетико ще плати 35 милиона евро (41 милиона долара) за нападателя.

28-годишният футболист е в отлична форма, откакто се присъедини към Аталанта през 2022-а от отбора от Бундеслигата РБ Лайпциг, отбелязвайки 55 гола във всички турнири. Неговият най-запомнящ се момент беше хеттрика при триумфа на Аталанта на финала на Лига Европа през 2024-а над Байер Леверкузен - резултат, който осигури първи европейски трофей на италианския клуб и сложи край на забележителната серия от 51 мача без загуба на Байер. Постижението на Лукман го направи шестият играч в историята, отбелязал три гола на финал на европейски турнир и първи от 1975 година насам.

Роден в Лондон, Лукман започва професионалната си кариера в Чарлтън Атлетик през 2015-а, като през 2017-а преминава в Евертън. Въпреки че отбелязва при дебюта си във Висшата лига за „карамелите“, той се затруднява да намира постоянни възможности и е отдаден под наем на РБ Лайпциг през 2018-а. След успешен период в Германия, Лукман прави постоянен трансфер за 22,5 милиона британския лири в РБ Лайпциг през 2019 година, пише агенция Ройтерс.

Шансовете за първия отбор обаче се оказват оскъдни в Бундеслигата, което води до наеми във Фулъм и Лестър Сити във Висшата лига, преди трансфера в Серия А за Аталанта.