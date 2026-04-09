Атлетико усложни живота на Барселона и мечтае за полуфиналите

Чете се за: 03:47 мин.
"Рохинланкос" матираха каталунците за успешен старт на четвъртфиналите в Шампионската лига.

Атлетико усложни живота на Барселона и мечтае за полуфиналите
Атлетико Мадрид направи доста голяма крачка към полуфиналите в Шампионската лига. Съставът на Диего Симеоне ликува в първия испански дуел, след като се наложи над Барселона с 2:0 в първа четвъртфинална среща, която се изигра на "Камп Ноу".

За ценния успех на "дюшекчиите" се разписаха Хулиан Алварес и Александър Сьорлот. Освен това каталунците доиграха мача с човек по-малко, тъй като Пау Кубарси бе изгонен с директен червен картон в края на първото полувреме. Това усложни ситуацията за футболистите на Ханзи Флик, които трябваше да преглътнат разочарованието, отдалечавайки се от Топ 4 в турнира на богатите.

Това се оказа достатъчно за "рохибланкос" да прекъснат суша от 20 години без победа на легендарния стадион на своя съперник.

Реваншът е на 14 април (вторник), когато Атлетико ще може да мечтае за класиране в своя дом.

Домакините наложиха териториално надмощие в откриващите минути. Още тогава Маркъс Рашфорд изпробва рефлексите на Хуан Мусо, който не трепна и спаси.

Гостите отвърнаха на свой ред, като шут на Хулиан Алварес прати топката в ръцете на Жоан Гарсия. Последва по един удар, дело на Адемола Луукман и Жоао Консело, като при втория Мусо отново бе на своето място.

Рашфорд напомни за себе си през първото полувреме с удар от въздуха, но топката мина покрай вратата. В 18-та минута Ламин Ямал прати топката във вратата, пазена от Мусо, но попадението не бе зачетено поради засада.

В 30-та минута Рашфорд отново бе в центъра на събитията. Той стигна до много трудна топка и отпрати удар. За пореден път обаче Мусо внимаваше и спаси.

В 43-та минута ситуацията за каталунците се влоши. Пау Кубарси получи директен червен картон и остави своя отбор с човек по-малко.

2 минути по-късно „дюшекчийте“ се възползваха от въпросното нарушение. Алварес стреля от пряк свободен удар и с безпомощен изстрел не остави шансове на Гарсия за 1:0.

При подновяването на играта каталунците останаха на крачка от равенството. В 50-та минута Ямал комбинира с Рашфорд, а последният заобиколи Мусо, но от малък ъгъл не успя да намери очертанията на вратата. Мусо трябваше да се намесва и 2 минути след това, когато отрази с една ръка шут, отправен от Рашфорд.

Макар че „лос кулес“ владееха инициативата, усилията им ад се върнат в играта останаха без резултат.

В 70-та минута „рохибланкос“ нанесоха втори удар. Матео Руджери асистира на Александър Сьорлот. Последният засече от близо топката, пращайки я във вратата на Гарсия.

До края на мача „блаугранас“ отново не намериха сили да отговорят и останаха с празни ръце, докато техните съперници си тръгнаха щастливи.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Атлетико Мадрид #ФК Барселона

