Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 01:40 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

Австралийката Никола Олислeгърс постави нов континентален рекорд в скока на височина в турнира от Диамантената лига в Цюрих

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Олислeгърс завоюва трофея в дисциплината в тазгодишното издание на Диамантената лига.

Австралийката Никола Олислeгърс постави нов континентален рекорд в скока на височина в турнира от Диамантената лига в Цюрих
Снимка: БГНЕС
Австралийката Никола Олислeгърс постави нов континентален рекорд в скока на височина и спечели трофея в дисциплината в тазгодишното издание на Диамантената лига по лека атлетика.

Олислeгърс завърши първа в Цюрих с 2.04 метра, като изпревари с 2 сантиметра олимпийската шампионка и световна рекордьорка Юрослава Махучих (Укрйна).

Трета се нареди британката Лейк Морган с национален рекорд от 2.00 метра.

Двукратната олимпийска вицешампионка от Токио 2020 и от Париж 2024 Олислeгърс взе диамантения приз за 2025 година, като изпревари миналогодишната победителка Махучих в крайното подреждане по точки след осем състезания.

Шведът Мондо Дуплатнис триумфира на овчарски скок за пета поредна година. Олимпийският първенец и световен рекордьор записа преодоля 6.00 метра от първи опит и записа осма победа в осем старта през кампанията, за да триумфира с максимален актив от 60 точки.

Гъркът Емануил Каралис остана втори в Цюрих също с 6.00 метра, но от трети опит, както и втори в диамантената класация в дисциплината сезона.

Дуплантис гони рекорда от седем трофея във веригата на французина Рено Лавийени и на американеца Крисчън Тейлър.

Двукратният световен шампион и трикратен олимпийски сребърен медалист Джо Ковач (САЩ) заслужи диамантения приз на гюле за четвърти път. Той беше най-добър в Цюрих с 22.46 метра, постигайки третата си победа за сезона във веригата.

В същата дисциплина при дамите за първи път в кариерата си в Диамантената лига триумфира двукратната европейска шампионка Джесика Шилдер (Нидерландия). В Цюрих тя записа четвърти успех във веригата през кампанията с 20.26 метра.

Представителят на домакините Зимон Еамер, европейски вицешампион в зала от Апелдоорн 2025, спечели на скок дължина с 8.32 метра и за втори път си след 2023 година осигури диамантения трофей в дисциплината, след като изпревари с 2 сантиметра бронзовия олимпийски медалист от Париж 2024 и световен първенец в зала от Нанцзин 2025 Матиа Фурлани (Италия) в заключителния старт от сезона.

Състезанията на писта от финалите на Диамантената лига за 2025 година продължават днес на стадион "Лецигрунд".

