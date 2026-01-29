Автоматично блокиране на волана може да е причина за катастрофата в Румъния

Оцелял от катастрофата в Румъния, при която загинаха фенове на гръцкия футболен клуб ПАОК (Солун), твърди, че автоматичната система за спазване на лентата на движение може да е допринесла за инцидента, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", позовавайки се на гръцки лекар, който го е посетил в болницата в Румъния.

Седем привърженици на гръцкия гранд загинаха в пътния инцидент в Румъния. Те пътували за мача на отбора срещу Олимпик Лион в Лига Европа. Катастрофата стана на двулентов път в близост до румънския град Тимишоара в западната част на страната. Оцеляха само трима души от пътуващите в микробуса.

Не е ясно къде точно е седял свидетелят в микробуса, отбелязва изданието.

Видеозапис от катастрофата показва как черният миниван изпреварва автоцистерна и се насочва към собственото си платно, преди внезапно да завие обратно към насрещното движение и да се сблъска челно с тир.

Гръцкият лекар Димитрис Кукулас, посочва, че пострадалият мъж му е казал, че системата "асистент за спазване на лентата на движение" на автомобила е заключила волана, което е попречило на водача да се върне в лентата си след изпреварването.

Асистентът за спазване на лентата е система, предназначена да предпази превозното средство от неволно излизане от собствената лента, отбелязва изданието. Чрез използването на камери и сензори за засичане на маркировката на лентата тя може да предупреди шофьора или леко да намести волана, за да задържи автомобила в платното.

Властите разследват множество фактори, които биха могли да са причинили катастрофата. Съдебни източници, участващи в разследването, заявиха, че в микробуса са били намерени "две пликчета с растително съдържание и едно с бяла субстанция". В кръвта на водача, който е бил на 29 години, са открити следи от забранени субстанции, според информацията, публикувана в медиите, които се позовават на източници от разследването.

Двама от привържениците на ПАОК (Солун), които оцеляха в катастрофата, бяха транспортирани днес до Гърция. Единият ще остане на лечение в болница в Солун, а другият е в по-добро състояние и вероятно няма да се нуждае от хоспитализация. Третият ранен засега остава в болницата в Тимишоара.

Телата на загиналите бяха транспортирани до международното летище в Солун със специален полет на гръцките военновъздушни сили. Преди полета митрополитът на района в Тимишоара отслужи религиозна служба.

Снимки: БГНЕС

Случаят е поет от органите за криминално разследване на Общинската полиция в Лугож, под надзора на прокурора от Съда в Лугож. Води се разследване за престъпления за небрежност, довела до телесна повреда, и небрежност, довела до смърт, обясни прокурор Берта Константинеску, говорител на прокуратурата към Съда в Лугож.