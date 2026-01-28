Седем привърженици на ПАОК загинаха в жестока катастрофа в Румъния

Седем привърженици на гръцкия гранд ПАОК Солун загинаха в пътен инцидент в Румъния. Те са пътували за мача на отбора срещу Олимпик Лион в Лига Европа, съобщи гръцката телевизия ERT, цитирана от ДПА.

Минибусът с фенове на гръцкия отбор се е ударил челно в камион. Автомобилът е бил напълно разрушен при удара. Катастрофата е станала в близост до румънския град Тимишоара в западната част на страната.

Гръцкият министър-председател Кирякос Мицотакис изрази съболезнованията си към семействата на жертвите.

"Дълбоко съм разтърсен от трагичния инцидент в Румъния, при който седем млади наши сънародници са загубили живота си", написа премиерът във Фейсбук.

Той добави, че гръцкото посолство поддържа постоянна връзка с местните власти и ще може да бъде в помощ на близките на загиналите.