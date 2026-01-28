БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Седем привърженици на ПАОК загинаха в жестока катастрофа в Румъния

Те пътували за мач на отбора срещу Олимпик Лион

оцелял катастрофата румъния загинаха седем фенове паок твърди автоматично блокиране волана причинило трагедията
Седем привърженици на гръцкия гранд ПАОК Солун загинаха в пътен инцидент в Румъния. Те са пътували за мача на отбора срещу Олимпик Лион в Лига Европа, съобщи гръцката телевизия ERT, цитирана от ДПА.

Минибусът с фенове на гръцкия отбор се е ударил челно в камион. Автомобилът е бил напълно разрушен при удара. Катастрофата е станала в близост до румънския град Тимишоара в западната част на страната.

Гръцкият министър-председател Кирякос Мицотакис изрази съболезнованията си към семействата на жертвите.

"Дълбоко съм разтърсен от трагичния инцидент в Румъния, при който седем млади наши сънародници са загубили живота си", написа премиерът във Фейсбук.

Той добави, че гръцкото посолство поддържа постоянна връзка с местните власти и ще може да бъде в помощ на близките на загиналите.

