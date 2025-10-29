БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:40 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Байер Леверкузен се наложи над десетима от Падерборн след продължения в турнира за Купата на Германия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Вицешампионът на Германия допусна обрат срещу втородивизионния си опонент, но стигна до успеха.

Байер Леверкузен
Снимка: БТА
Слушай новината

С три гола след 105-ата минута Байер Леверкузен спечели с 4:2 след продължения гостуването си на втородивизионния Падерборн и се класира за осминафиналите в турнира за Купата на Германия.

"Аспирините" бяха на ръба да претърпят пълен крах, тъй като допуснаха обрат в самия край на редовното време и началото на продължението срещу съперник, който игра от 58-мата минута с човек по-малко. В крайна сметка обаче силите на домакините в намален състав не стигнаха и това позволи на Байер да вземе победата.

Мачът започна да се разплита час след началото му, когато Феликс Гьотце от Падерборн получи директен червен картон, а минута след това Алехандро Грималдо даде аванс на гостите от Леверкузен.

В последните минута на редовното време домакините обаче натиснаха и след изпълнение на корнер Щефано Марино изравни в 89-ата минута.

35-годишният Свен Михел даде преднина на Падерборн в 96-ата минута след колективна грешка на цялата отбрана на Байер, но в последните секунди от първото продължение Джарел Куанса изравни за 2:2.

Така се стигна до 122-рата минута, в която Ибрахим Маза реализира трети гол за гостите, а минута по-късно Алейш Гарсия оформи крайното 4:2 в полза на "аспирините".

#Купа на Германия по футбол 2025/26 #Падерборн #Байер Леверкузен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
1
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на...
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
2
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
3
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо...
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи, поругали Мемориала на Холокоста
4
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи,...
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
5
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Футбол

Бивш борец е новият изпълнителен директор на ПФК ЦСКА
Бивш борец е новият изпълнителен директор на ПФК ЦСКА
Фламенго е първият финалист в турнира Копа Либертадорес Фламенго е първият финалист в турнира Копа Либертадорес
Чете се за: 01:07 мин.
Финансовият благодетел на Ботев Пд Илиян Филипов отговори на позицията на старото ръководство на "канарчетата" Финансовият благодетел на Ботев Пд Илиян Филипов отговори на позицията на старото ръководство на "канарчетата"
Чете се за: 02:55 мин.
От Ботев Пд излязоха с официална декларация за толерантност и уважение между феновете преди дербито с Локомотив От Ботев Пд излязоха с официална декларация за толерантност и уважение между феновете преди дербито с Локомотив
Чете се за: 01:50 мин.
Интригуващи сблъсъци предстоят на четвъртфиналите за Купата на Лигата на Англия Интригуващи сблъсъци предстоят на четвъртфиналите за Купата на Лигата на Англия
Чете се за: 01:27 мин.
Хари Кейн реализира два гола, а Байерн Мюнхен победи Кьолн с 4:1 в турнира за Купата на Германия Хари Кейн реализира два гола, а Байерн Мюнхен победи Кьолн с 4:1 в турнира за Купата на Германия
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Напусна ни Иван Тенев
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи "Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Борисов се подписа в подписката за оставката на шефа на КПК Антон Славчев Борисов се подписа в подписката за оставката на шефа на КПК Антон Славчев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
По света
НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"20 години чакахме този момент": Големият Египетски музей...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с ядрени оръжия
Чете се за: 07:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ