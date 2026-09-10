Байерн Мюнхен и Манчестър Юнайтед с домакински препятствия на старта на Шампионска лига

На „Алианц Арена“ в Мюнхен един от традиционните фаворити за трофея в Шампионска лига – Байерн Мюнхен, стартира кампанията си срещу коравия норвежки тим Будьо/Глимт. Срещата е от 22:00 часа българско време.

Съставът на Венсан Компани започна сезона в Бундеслигата с гръмко 5:1 над Щутгарт у дома, но след това спука гуми срещу Шалке 04, завършвайки при нулево равенство в Гелзенкирхен. Сега мюнхенци ще са пределно мотивирани да оставят разочарованието зад себе си и да постигнат убедителна победа над Будьо.

Норвежците се утвърдиха в Европа през последните сезони и не могат да бъдат подценявани, дори от колос като Байерн.

По същото време, но на „Олд Трафорд“, Манчестър Юнайтед посреща азербайджанския Сабах, воден от бившия треньор на Лудогорец Валдас Дамбраускас. За гостите самото достигане до основната фаза на „турнира на богатите“ е голям успех, така че предстоящите им осем срещи, една от които срещу „червените дяволи“, ще бъдат използвани за трупане на опит.

От своя страна играчите на Майкъл Карик не започнаха убедително във Висшата лига, където след три кръга имат четири точки. Загубата от новака Хъл Сити с 0:2 беше последвана от 5:2 над друг нов отбор в елита на Англия – Ипсуич, преди Евертън да стигне до драматично 2:2 на собствен терен.

Пълна програма за мачовете в четвъртък:

19:45 часа

Фенербахче – Рома

ПСВ Айндховен – Шахтьор Донецк

22:00 часа

Байерн Мюнхен – Будьо/Глимт

Славия Прага – Ланс

Комо – РБ Лайпциг

Манчестър Юнайтед – Сабах