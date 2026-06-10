Байерн Мюнхен посочи изхода на Хироки Ито и започва мащабна реконструкция в защита

Ръководството на Байерн Мюнхен е взело решение да се раздели с Хироки Ито още това лято, съобщава Sport Bild. Според информацията германският шампион вече е уведомил японския защитник, че не попада в дългосрочните планове на клуба, а агентите му са получили задача активно да търсят нов отбор.

27-годишният бранител пристигна на „Алианц Арена“ от Щутгарт срещу около 24 милиона евро през лятото на 2024 година, но така и не успя да се утвърди в състава заради поредица от тежки контузии. За два сезона Ито записа едва 31 официални мача с екипа на баварците.

Първата му кампания в Мюнхен беше белязана от две последователни фрактури на метатарзална кост, а през изминалия сезон проблемите продължиха с мускулна травма. В конкуренцията на Джонатан Та и Дайо Упамекано японецът рядко получаваше шанс в ключовите двубои както в Бундеслигата, така и в Шампионската лига.

Дори на левия фланг на защитата, където травмите и колебливата форма на Алфонсо Дейвис отвориха възможности, Ито остана резервен вариант зад Йосип Станишич и Конрад Лаймер.

Испанската Ла Лига е сред предпочитаните дестинации за самия футболист, макар че към момента не се споменават конкретни кандидати за подписа му. От Байерн обаче се надяват да възстановят поне част от инвестицията си и да получат сума, близка до платената за него преди две години.

Паралелно с това баварците работят по сериозно обновяване на отбраната. Сред основните цели са левият бек на Айнтрахт Франкфурт Натаниел Браун и централният защитник на Интер Ян Бисек. Според германските медии двата трансфера могат да струват общо около 100 милиона евро.

Очаква се и раздяла с Ким Мин-дже, който е все по-близо до трансфер в Ювентус, въпреки че италианският клуб все още не е готов да удовлетвори финансовите претенции на Байерн.