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Байерн Мюнхен постигна договорка за Натаниъл Браун

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Спорт
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Германският национал ще премине от Айнтрахт Франкфурт срещу 55 милиона евро и ще подпише договор до лятото на 2031 година

Байерн Мюнхен постигна договорка за Натаниъл Браун
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Байерн Мюнхен е на крачка от осъществяването на един от най-значимите си трансфери през това лято. Според трансферния експерт Фабрицио Романо германският шампион е постигнал пълно споразумение с Айнтрахт Франкфурт за привличането на защитника Натаниъл Браун

По информация на Романо сделката е на стойност 55 милиона евро, а футболистът вече е договорил личните си условия с баварците. Очаква се Браун да подпише контракт до 2031 година.

Интерес към германския национал не липсваше, но самият играч е дал ясно да се разбере, че желанието му е било да премине именно на „Алианц Арена“. Това е позволило на Байерн да финализира преговорите и да изпревари останалите кандидати за подписа му.

22-годишният бранител направи силен сезон с екипа на Айнтрахт Франкфурт и затвърди възходящото си развитие с впечатляващи изяви на Световното първенство през 2026 година. Браун се отличава със своята универсалност, като може да действа както по левия, така и по десния фланг на защитата.

Според германските медии ръководството на Байерн смята, че е успяло да привлече един от най-перспективните защитници в Бундеслигата на цена, по-ниска от първоначално исканата от Айнтрахт Франкфурт.

#Натаниъл Браун #ФК Байерн Мюнхен

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