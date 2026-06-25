Байерн Мюнхен постигна договорка за Натаниъл Браун

Байерн Мюнхен е на крачка от осъществяването на един от най-значимите си трансфери през това лято. Според трансферния експерт Фабрицио Романо германският шампион е постигнал пълно споразумение с Айнтрахт Франкфурт за привличането на защитника Натаниъл Браун

По информация на Романо сделката е на стойност 55 милиона евро, а футболистът вече е договорил личните си условия с баварците. Очаква се Браун да подпише контракт до 2031 година.

Интерес към германския национал не липсваше, но самият играч е дал ясно да се разбере, че желанието му е било да премине именно на „Алианц Арена“. Това е позволило на Байерн да финализира преговорите и да изпревари останалите кандидати за подписа му.

22-годишният бранител направи силен сезон с екипа на Айнтрахт Франкфурт и затвърди възходящото си развитие с впечатляващи изяви на Световното първенство през 2026 година. Браун се отличава със своята универсалност, като може да действа както по левия, така и по десния фланг на защитата.

Според германските медии ръководството на Байерн смята, че е успяло да привлече един от най-перспективните защитници в Бундеслигата на цена, по-ниска от първоначално исканата от Айнтрахт Франкфурт.