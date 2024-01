Байерн Мюнхен с класика срещу Хофенхайм в мач, посветен на Франц Бекенбауер

Байерн Мюнхен постави отлично начало на новата година и в първия си двубой за календарната 2024-а надигра с класическото 3:0 у дома състава на Хофенхайм в откриващата среща от 17-ия кръг на Бундеслигата.

Крайният резултат от двубоя на "Алианц Арена" обаче далеч не бе най-важният, тъй като всичко около мача бе посветено на легендата на "баварците" и немския футбол Франц Бекенбауер, който почина миналата неделя на 78-годишна възраст.

В негова чест срещата беше предшествана от минута мълчание, за да бъде почетена паметта на едва втория човек в историята на футбола, който е ставал световен шампион и като футболист, и като треньор.

Emotional moments before kick off as part of the tribute to one of world football's biggest icons, Franz Beckenbauer.



Rest in peace, Kaiser! pic.twitter.com/gtVqR4Lqnm