БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:47 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българи със стипендии от програмата на Големия шлем за развитие на тениса

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Деца
Запази
Александър Василев, Иван Иванов
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Чрез програмата за развитие на тенисисти от Големия шлем (GSPDP), управлявана от Международната федерация по тенис, през този сезон 65 играчи – професионалисти и юноши – ще получат стипендии от Големия шлем.

Сред тях са и българите Иван Иванов и Александър Василев.

Програмата, създадена през 1986 г. от основателите на турнирите от Големия шлем съвместно с ИТФ, има за цел да предостави на играчи от по-слабо представени страни и региони по-широк достъп до международни състезания, включително турнирите от Големия шлем.

Световният номер 1 при юношите и шампион от „Уимбълдън“ и Откритото първенство на САЩ Иван Иванов е сред тримата, удостоени с грант от 50 хиляди долара, за да продължат развитието си на професионално ниво.

Освен 17-годишния варненец, който от този сезон се състезава само при мъжете, същата сума получават участникът в АТР NextGen Николай Бюдков Кяер (Норвегия) и австрийката Лили Тагер, победителка в „Ролан Гарос“ при девойките.

Финалистът от US Open Александър Василев е сред останалите 51 играчи, които получават стипендии в размер на 25 хиляди долара.

Последвайте ни

ТОП 24

Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
1
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
2
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
3
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
4
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
5
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен...
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е смело и смислено
6
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е...

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
5
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
6
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно

Още от: Спорт

Българките влизат в битка за медалите в Солт Лейк Сити
Българките влизат в битка за медалите в Солт Лейк Сити
България срещу Франция, Италия и Чехия на европейското по волейбол U22 България срещу Франция, Италия и Чехия на европейското по волейбол U22
Чете се за: 00:52 мин.
Екшън сцени на Държавното първенство по борба Екшън сцени на Държавното първенство по борба
Чете се за: 00:15 мин.
Лудогорец гостува на Рейнджърс в решаващ мач от Лига Европа Лудогорец гостува на Рейнджърс в решаващ мач от Лига Европа
Чете се за: 00:42 мин.
Колко още гола трябват на Роналдо, за да стигне до целта си от 1 000 попадения? Колко още гола трябват на Роналдо, за да стигне до целта си от 1 000 попадения?
Чете се за: 01:02 мин.
Лудогорец с решаващо гостуване в Глазгоу Лудогорец с решаващо гостуване в Глазгоу
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Почина писателят Калин Терзийски Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в Изборния кодекс При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в Изборния кодекс
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.
По света
С 1,3% са поскъпнали стоките в малката потребителска кошница през...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Ледена красота: Замръзна езерото Мичиган (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ