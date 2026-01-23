Българи със стипендии от програмата на Големия шлем за развитие на тениса

Чрез програмата за развитие на тенисисти от Големия шлем (GSPDP), управлявана от Международната федерация по тенис, през този сезон 65 играчи – професионалисти и юноши – ще получат стипендии от Големия шлем.

Сред тях са и българите Иван Иванов и Александър Василев.

Програмата, създадена през 1986 г. от основателите на турнирите от Големия шлем съвместно с ИТФ, има за цел да предостави на играчи от по-слабо представени страни и региони по-широк достъп до международни състезания, включително турнирите от Големия шлем.

Световният номер 1 при юношите и шампион от „Уимбълдън“ и Откритото първенство на САЩ Иван Иванов е сред тримата, удостоени с грант от 50 хиляди долара, за да продължат развитието си на професионално ниво.

Освен 17-годишния варненец, който от този сезон се състезава само при мъжете, същата сума получават участникът в АТР NextGen Николай Бюдков Кяер (Норвегия) и австрийката Лили Тагер, победителка в „Ролан Гарос“ при девойките.

Финалистът от US Open Александър Василев е сред останалите 51 играчи, които получават стипендии в размер на 25 хиляди долара.