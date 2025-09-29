България чака героите си!

Българските волейболисти се прибират от мондиала във вторник. На тържествена церемония на площад „Св. Александър Невски“ националите ще бъдат посрещнати от фенове и всички, които искат да отпразнуват сребърните отличия от Световното първенство.

Събитието е организирано от Българската федерация по волейбол и Столичната община и ще започне от 17:30 часа. Със спечелването на сребърните медали националният ни отбор по волейбол повтори най-доброто си класиране, което сме имали в историята, и което датираше от 1970 година.