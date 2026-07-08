България допусна първа загуба на Евробаскет до 20 години в Самоков

Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години допусна първото си поражение на европейското първенство в дивизия "В", след като отстъпи с 60:69 (18:13, 15:22, 14:21, 13:13) пред Черна гора в първия си двубой от група "F" във втората групова фаза на шампионата в Самоков.

Възпитаничките на Маргарита Маринкова влязоха в този етап с победата си над Нидерландия от първата фаза, но не успяха да продължат успешната си серия. Така България и Черна гора вече имат баланс от една победа и една загуба в битката за място сред първите два отбора, които ще се класират за полуфиналите и ще продължат борбата за промоция в дивизия "А".

Българките започнаха уверено срещата и след оспорвано начало си осигуриха аванс от пет точки след първата четвърт. Постепенно обаче съставът на Черна гора наложи своето темпо, обърна резултата преди почивката и се оттегли с преднина от 35:33.

След паузата черногорките затвърдиха превъзходството си, като увеличиха аванса си до 12 точки преди последната част. Националките опитаха обрат и намалиха изоставането си до шест точки пет минути преди края, но не успяха да стигнат до пълен обрат.

Най-резултатна за България бе Деница Манолова, която записа "дабъл-дабъл" с 12 точки и 13 борби. Фатме Кичукова се отчете с 11 точки, а Силвия Миленова добави 7 точки и 6 борби.

Следващото изпитание за българския тим е още в четвъртък, когато от 18:00 часа в "Арена СамЕлион" националките ще се изправят срещу Португалия в ключов двубой за шансовете си за класиране на полуфиналите.