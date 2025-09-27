България излиза срещу шампиона Италия за златото на световното първенство по волейбол

55 години след историческия сребърен медал от световното първенство в България, мъжкият ни отбор отново ще спори за златото на Мондиала във Филипините.

През 1970 година във финалния двубой срещу ГДР, българите губят с 13:15 в тайбрека и завършват със сребърните медали. България има и бронзово отличие от шампионата през 2006 г., когато в състава е Владимир Николов - бащата на две от големите ни звезди в отбора сега (Александър и Симеон).

Как България остава със сребърните медали от световното първенство през 1970 г.

В неделя, 28 септември селекцията на маестро Джанлоренцо Бленджини ще има своя втори шанс да стъпи на световния връх. Съперник на „лъвовете“ ще бъде тимът на актуалния световен шампион, който отстрани с 3:0 първенеца от Лигата на нациите Полша във втория полуфинал.

Италия ще защитава световната титла срещу България

България достигна до финала в Манила без нито една загуба от началото на турнира. В груповата фаза „лъвовете“ се наложиха последователно срещу Германия (3:0), Словения (3:2) и Чили (3:0). След това победиха Португалия (3:0), САЩ (3:2) и Чехия (3:1) в директните елиминации, за да достигнат до битката за златния медал, която БНТ 1 ще предава пряко.

Грандиозните успехи по пътя до финала са постигнати от ново поколение волейболисти. Страната ни има най-младия състав на Мондиала във Филипините.

Александър Николов се превърна в големия лидер на тима ни. И без изненада, той ще завърши като реализатор номер 1 на шампионата.

21-годишният Николов отбеляза 31 точки и помогна на България да победи и тима на Чехия и да се класира за финала на шампионата. Той вече има 150 точки на сметката си (133 точки от атака, 11 от сервис и 6 от блокада) и логично е номер 1 и при нападателите.

През 2024 година италианецът Джанлоренцо Бленджини застана начело на националния отбор.

Бленджини е известен с методичния си стил, техническа прецизност и манталитет на победител. В неговата богата кариера личат три титли в италианската Серия А1, два трофея от Купата на Италия, сребърен медал от Олимпийските игри в Рио 2016 и злато от европейското първенство с Италия.

Под негово ръководство България се представи достойно в Лигата на нациите 2025, където завършихме на 11-о място от 18 отбора. Макар и далеч от върха, това бе важна крачка напред за състава, който победи съперници като Германия, Япония, Словения (полуфиналист) и дори шампиона Полша.

След години в миманса – намери ли българският волейбол своя италиански ключ към успеха?

Сега е време Бленджини и неговите възпитаници да увенчаят труда и постоянството си, и да спечелят златото в Манила!

Сърце, душа за България - нашите "лъвове" го заслужават!