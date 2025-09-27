Симеон Николов: Хвърлихме много усилия и заслужено сме на финал

Националите по волейбол хвърлиха много усилия, за да достигнат до финала на световното първенство във Филипините, заяви разпределителят Симеон Николов.

"Лъвовете" надвиха Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и утре в 13:30 българско време ще играят за титлата срещу Италия, който се наложи над Полша.

"Нямам енергията да изредя всички емоции, които изпитвам, но определено съм щастлив", заяви Симеон Николов за One Sport.

Според него успехът над Чехия е бил най-слабия мач за България на турнира.

"Хвърлихме много усилия за това и заслужено сме на финал. Мисля, че днес изиграхме най-слабия ни мач на турнира. Направихме много грешки, дадохме им твърде много свободни разигравания и сервисът ни беше лош, но победата си е победа. Няма да се оплакваме, че сме на финал", каза още разпределителят на националния отбор.