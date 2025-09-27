БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Редица градове в страната организират масово гледане на финала на световното първенство по волейбол

от БНТ
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Не пропускайте да проследите спора за златните медали от 13:30 часа пряко по БНТ 1.

Български национален отбор по волейбол за мъже
Снимка: БТА
Редица градове в страната предлагат възможността на феновете на волейбола да се съберат и заедно да изгледат финала на световното първенство по волейбол.

България ще влезе в директен спор с Италия за световната титла, като двубоят ще бъде излъчен пряко по БНТ 1 от 13:30 часа. Студийната ни програма започва в 12:25 часа.

По инициатива на кмета на София Васил Терзиев столичани ще имат възможност да проследят развоя на срещата на площад „Св. Александър Невски“. От своя страна Министерството на младежта и спорта има удоволствието да покани всички граждани и гости на столицата на масово гледане на финала на голям екран на стадион „Юнак“ в София.

В Пловдив ще бъде монтиран голям екран пред сградата на общината, на който всички жители и гости на града ще могат да наблюдават финала, съобщи кметът на града Костадин Димитров с публикация в социалните мрежи.

Община Търговище кани спортните фенове да гледат финала пред кафе „Чупката“ до сградата на Образцово народно читалище (ОНЧ) „Напредък 1864“, оповестиха от пресцентъра на кмета Дарин Димитров.

Пернишката община организира гледане на финала в спортната зала „Борис Гюдеров“, съобщиха от пресцентъра на администрацията.

В Бургас ще бъде поставен екран пред общината, заяви кметът на града Димитър Николов с публикация в социалната мрежа Фейсбук.

