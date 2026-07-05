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България излиза за решителен сблъсък с Норвегия в битката за Евробаскет 2029

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Спорт
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Александър Везенков повежда "трикольорите" в битката в Ботевград.

българия започна подготовка евробаскет 2022 александър везенков дий бост състава
Снимка: БФ Баскетбол
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Българският национален отбор по баскетбол за мъже е изправен пред най-важния си мач от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Тимът на Любомир Минчев приема лидера Норвегия тази вечер от 19:30 часа в „Арена Ботевград“ в последния кръг от група B.

„Лъвовете“ заемат второто място с две победи и една загуба, докато скандинавците са с пълен актив. След останалите резултати в квалификациите обаче ситуацията се промени – победа, независимо от разликата, почти сигурно ще изпрати България във втората фаза като победител в групата или като най-добър втори тим. Дори при поражение шансовете не са напълно изгубени, но тогава класирането ще зависи от развоя на срещите в останалите групи.

Голямата новина за националите е завръщането на Александър Везенков. Звездата на Олимпиакос пропусна предишните квалификационни прозорци заради контузия, но сега е на разположение след впечатляващ сезон, в който изведе гръцкия гранд до титлата в Евролигата, стана MVP на редовния сезон, реализатор №1 в турнира и намери място в Идеалната петица.

Освен на Везенков, селекционерът Любомир Минчев ще разчита на капитана Павлин Иванов, Йордан Минчев, Иван Алипиев, Борислав Младенов, Андрей Иванов и Константин Тошков, както и на младите Александър Стоименов, Христо Бъчков и Мирослав Васов, които постепенно печелят все по-важна роля в състава. Очаква се и официалният дебют на Иван Спиров, Кръстомир Михов и Александър Гавалюгов.

Извън отбора остават Димитър Димитров, Константин Костадинов и Емил Стоилов, а американецът Умоджа Гибсън все още не може да дебютира заради незавършената процедура по получаване на български паспорт.

България ще трябва да избегне слабия старт, който се оказа решаващ при поражението с 67:76 в първия мач между двата тима през февруари. Именно доброто начало може да се окаже ключът към успеха срещу най-резултатния отбор в квалификациите.

Норвегия пристига в Ботевград след впечатляваща победа със 116:103 над Армения и ще търси нов успех, който да затвърди първото ѝ място. Най-опасното оръжие на гостите остава Харал Фрей, подпомаган от Крис Ндоу, Стиан Мьос и Тобиас Рутргор, а в състава е и добре познатият у нас Милован Савич, играл за Спартак Плевен.

Историята е леко в полза на скандинавците, които водят с 2:1 победи в преките сблъсъци.

#кваликации за Евробаскет 2029-мъже #Национален отбор на България по баскетбол за мъже #Александър Везенков

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