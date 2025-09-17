БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България лети на Световното по волейбол!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Деца
Запази
българия лети световното волейбол
Слушай новината

Нашите момчета минаха през груповата фаза като ураган – три победи от три мача и първо място в групата.

След като удариха Германия и Словения – отбори, които са пред нас в ранглистата – днес волейболистите ни затвориха серията с убедителна победа над Чили.

Резултатът: 3:0 гейма (25:17, 25:12, 25:12).
Чили игра за първи път на световно от 43 години, но нашите не им оставиха никакъв шанс.

Момчетата излязоха решени да приключат мача набързо и не позволиха на съперника дори да помечтае за гейм.

България показва, че може да побеждава и силни, и по-леки съперници – и то със стил!

Последвайте ни

ТОП 24

Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
1
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
4
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре, пресмятат производители
5
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре,...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
6
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Спорт

Спортни новини 15.09.2025 г.
Спортни новини 15.09.2025 г.
България на 1/8-финалите на Мондиала във Филипините! България на 1/8-финалите на Мондиала във Филипините!
Чете се за: 00:35 мин.
Арманд Дуплантис пак летя! Арманд Дуплантис пак летя!
Чете се за: 00:52 мин.
Спортни новини 12.09.2025 г. Спортни новини 12.09.2025 г.
Спортни новини 11.09.2025 г. Спортни новини 11.09.2025 г.
Чете се за: 02:00 мин.
Лиа Каратанчева на полуфинал на двойки в Букурещ Лиа Каратанчева на полуфинал на двойки в Букурещ
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо по-голямо в този живот
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо по-голямо в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите обсъждат петия вот на недоверие към правителството НА ЖИВО: Депутатите обсъждат петия вот на недоверие към правителството
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Борисов: За разлика от ПП-ДБ не сме всеядни Борисов: За разлика от ПП-ДБ не сме всеядни
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 00:10 мин.
По света
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
Доналд Тръмп и Мелания пристигнаха във Великобритания
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Вземете връхна дреха и чадър - ще ви трябват
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Убийството на Чарли Кърк: Прокуратурата иска смъртна присъда за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ