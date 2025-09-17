България лети на Световното по волейбол!

Нашите момчета минаха през груповата фаза като ураган – три победи от три мача и първо място в групата.
След като удариха Германия и Словения – отбори, които са пред нас в ранглистата – днес волейболистите ни затвориха серията с убедителна победа над Чили.
Резултатът: 3:0 гейма (25:17, 25:12, 25:12).
Чили игра за първи път на световно от 43 години, но нашите не им оставиха никакъв шанс.
Момчетата излязоха решени да приключат мача набързо и не позволиха на съперника дори да помечтае за гейм.
България показва, че може да побеждава и силни, и по-леки съперници – и то със стил!