България лети на Световното по волейбол!

Нашите момчета минаха през груповата фаза като ураган – три победи от три мача и първо място в групата.

След като удариха Германия и Словения – отбори, които са пред нас в ранглистата – днес волейболистите ни затвориха серията с убедителна победа над Чили.

Резултатът: 3:0 гейма (25:17, 25:12, 25:12).

Чили игра за първи път на световно от 43 години, но нашите не им оставиха никакъв шанс.

Момчетата излязоха решени да приключат мача набързо и не позволиха на съперника дори да помечтае за гейм.

България показва, че може да побеждава и силни, и по-леки съперници – и то със стил!