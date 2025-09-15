БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:45 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:37 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

България на 1/8-финалите на Мондиала във Филипините!

Чете се за: 00:35 мин.
Български национален отбор по волейбол за мъже
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Нашите момчета на Джанлоренцо Бленджини изригнаха срещу Словения и записаха драматична победа с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) в Псай.

Как се разви мачът:

Първи два гейма → тотално надмощие на България.
После словенците се събудиха и изравниха.
Тайбрекът → битка до последно, но „трикольорите“ показаха характер и измъкнаха победата.
Това е първо поражение за Словения на световното, а България вече е на върха в група Е с:

2 победи
5 точки
Следващ мач:

България vs. Чили → 17 септември, 8:30 ч.
Словения vs. Германия → 16:00 ч.


