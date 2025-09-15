България на 1/8-финалите на Мондиала във Филипините!

Нашите момчета на Джанлоренцо Бленджини изригнаха срещу Словения и записаха драматична победа с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) в Псай.
Как се разви мачът:
Първи два гейма → тотално надмощие на България.
После словенците се събудиха и изравниха.
Тайбрекът → битка до последно, но „трикольорите“ показаха характер и измъкнаха победата.
Това е първо поражение за Словения на световното, а България вече е на върха в група Е с:
2 победи
5 точки
Следващ мач:
България vs. Чили → 17 септември, 8:30 ч.
Словения vs. Германия → 16:00 ч.