България на 1/8-финалите на Мондиала във Филипините!

Нашите момчета на Джанлоренцо Бленджини изригнаха срещу Словения и записаха драматична победа с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) в Псай.

Как се разви мачът:

Първи два гейма → тотално надмощие на България.

После словенците се събудиха и изравниха.

Тайбрекът → битка до последно, но „трикольорите“ показаха характер и измъкнаха победата.

Това е първо поражение за Словения на световното, а България вече е на върха в група Е с:

2 победи

5 точки

Следващ мач:

България vs. Чили → 17 септември, 8:30 ч.

Словения vs. Германия → 16:00 ч.





