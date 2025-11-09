БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България обучи първите сертифицирани съдии по гимнастика за спортисти със синдром на Даун

Спорт
Събитието е ключова стъпка в подготовката за предстоящото световно първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе през юни 2026 г. в България

България обучи първите сертифицирани съдии по гимнастика за спортисти със синдром на Даун
Слушай новината

България стана първата държава в света, която беше домакин на специализиран международен курс за сертифициране на съдии по спортна и художествена гимнастика за спортисти със синдром на Даун.

Курсът подготви първите лицензирани съдии, преминали през програма, разработена по международните стандарти на DSIGO. Обучението беше водено от международните експерти Тулио Бани, Луиза Вагливиело и Вирна Дука, както и от българските лектори с дългогодишен опит – Марина Грозданова, Здравко Куртев и Ирина Карчева.

Активно участие в процеса взе и Слав Петков – член на Управителния съвет на DSIGO и председател на ФАФА – България, отговарящ за точността на оценяването и съдийските комисии. Всички участници, успешно завършили обучението, получиха международни сертификати от DSIGO, които им дават право да съдийстват на национални и международни първенства за спортисти със синдром на Даун. Те бяха връчени лично от президента на DSIGO – Енсар Курт. Обучението беше организирано от Световната федерация по гимнастика за спортисти със синдром на Даун (DSIGO), с подкрепата на Sports Union for Athletes with Down Syndrome (SUDS) и в партньорство с Федерация адаптирана физическа активност – България (FAPA Bulgaria).

Курсът се реализира със съдействието на Българската федерация художествена гимнастика и Българската федерация по гимнастика, както и в рамките на проект „Социални иновации“ на Столична община.

Тази безпрецедентна инициатива поставя България на световната карта на адаптираната гимнастика и отваря нова страница в развитието на спорта за хора със синдром на Даун.

Събитието е ключова стъпка в подготовката за предстоящото световно първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе през юни 2026 г. в България с подкрепата на SUDS и DSIGO.

