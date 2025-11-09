БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лиа Любенова спечели бронзов медал при девойките на турнира по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

В кратката програма при жените първа е Александра Фейгин, а втора Кристина Григорова.

Лиа Любенова спечели бронзов медал при девойките на турнира по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп"
Слушай новината

Лиа Любенова спечели бронзов медал при девойките на международния турнир по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп", който се провежда в Зимния дворец в столицата.

Състезателката на клуб Елит събра 137.37 точки, след като беше трета в кратката и трета във волната програма.

Шампионка стана Елина Гойдина (Естония) със 175.83 точки, а втората позиция зае Беатриче Солдати (Италия) със 156.35.

Още две българки са в първите шест като Криста Георгиева е четвърта със сбор от 130.95, а Милена Велчева - шеста със 124.43.

При девойките участваха 25 фигуристки, от които девет българки.

Късно снощи приключи кратката програма при мъжете, която спечели Тамир Куперман (Израел) със 75.98 точки. От българите с най-предно класиране е Александър Златков - четвърти с 66.27 точки. Филип Каймакчиев зае седма позиция с 48.36, а Лари Луполоувър се нареди девети с 35.21 точки.

В кратката програма при жените първа е Александра Фейгин, а втора Кристина Григорова.

По-късно днес надпреварата завършва с волната програма при юношите, жените и мъжете.

#Лиа Любенова #Александра Фейгин

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откриха изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
2
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал "Орландовци"
3
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
4
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да...
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
5
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в...
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
6
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
3
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
5
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
6
Откриха изчезналата във Витоша Стефани

Още от: Кънки

Лиа Любенова в Топ 3 след кратката програма при девойките на "Денкова-Стависки къп"
Лиа Любенова в Топ 3 след кратката програма при девойките на "Денкова-Стависки къп"
Фейгин ще представи новите програми за олимпийския сезон на "Денкова-Стависки къп" Фейгин ще представи новите програми за олимпийския сезон на "Денкова-Стависки къп"
Чете се за: 02:25 мин.
Две български двойки ще участват на "Денкова-Стависки къп" Две български двойки ще участват на "Денкова-Стависки къп"
Чете се за: 01:25 мин.
Иля Малинин постави нов световен рекорд за най-висок резултат във волната програма Иля Малинин постави нов световен рекорд за най-висок резултат във волната програма
Чете се за: 01:05 мин.
Ана Василева и Вяра Янева спечелиха шест медала на световното по приобщаващо фигурно пързаляне Ана Василева и Вяра Янева спечелиха шест медала на световното по приобщаващо фигурно пързаляне
Чете се за: 01:07 мин.
Щафетата на България на четвърто място на Световната купа по шорттрек в Монреал Щафетата на България на четвърто място на Световната купа по шорттрек в Монреал
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в спор за план-сметката за догодина Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в спор за план-сметката за догодина
Чете се за: 04:40 мин.
Политика
Лавров готов на среща с Рубио Лавров готов на среща с Рубио
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Над 1 милион души са евакуирани заради супертайфун във Филипините
Чете се за: 00:42 мин.
Азия
Силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Япония
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Мечките в Белица се готвят за зимен сън
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ