Лиа Любенова спечели бронзов медал при девойките на турнира по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп"

Лиа Любенова спечели бронзов медал при девойките на международния турнир по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп", който се провежда в Зимния дворец в столицата.

Състезателката на клуб Елит събра 137.37 точки, след като беше трета в кратката и трета във волната програма.

Шампионка стана Елина Гойдина (Естония) със 175.83 точки, а втората позиция зае Беатриче Солдати (Италия) със 156.35.

Още две българки са в първите шест като Криста Георгиева е четвърта със сбор от 130.95, а Милена Велчева - шеста със 124.43.

При девойките участваха 25 фигуристки, от които девет българки.

Късно снощи приключи кратката програма при мъжете, която спечели Тамир Куперман (Израел) със 75.98 точки. От българите с най-предно класиране е Александър Златков - четвърти с 66.27 точки. Филип Каймакчиев зае седма позиция с 48.36, а Лари Луполоувър се нареди девети с 35.21 точки.

В кратката програма при жените първа е Александра Фейгин, а втора Кристина Григорова.

По-късно днес надпреварата завършва с волната програма при юношите, жените и мъжете.